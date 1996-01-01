Снос во Владивостоке подкрался незаметно

Нарушения, с которыми ведется строительство ряда объектов во Владивостоке, выходят за разумные рамки, что заставляет власти реагировать "карательными" мерами в отношении недобросовестных застройщиков.

По данным департамента градостроительства Приморского края по состоянию на 1 марта 2008 г., в органы прокуратуры г. Владивостока направлены обращения о сносе шести объектов капитального строительства, строившихся на территории Владивостокского городского округа. Их возведение шло с серьезными нарушениями законодательства РФ о градостроительной деятельности, в том числе по объектам "Жилой дом по ул. Ладыгина, 2 в г. Владивостоке", "Административно-бытовой комплекс на кровле гаражных боксов ГСК-49 по ул. Нижнепортовая, 8а в г. Владивостоке", "Реконструкция административного здания по ул. Тигровая, 14 в г. Владивостоке".

Фрунзенским районным судом г. Владивостока было вынесено решение о сносе самовольно надстроенных этажей, строившихся по проекту "Реконструкция здания Восточного экспресс банка по Океанскому пр-ту, 1 в г. Владивостоке". Как отметили в департаменте градостроительства, к настоящему времени решение суда частично уже исполнено - произведен демонтаж мансардного этажа. Исполнением этого решения занимаются судебные приставы-исполнители отдела судебных приставов Фрунзенского района г. Владивостока.