В Приморье идет активная скупка земель сельхозназначения

"Городские скупили у наших пайщиков земельные паи и теперь хотят забрать себе в собственность земли, на которых работает корейское предприятие", - сумбурно-взволнованно прозвучало в телефонной трубке. Через день я была в Мельгуновке Ханкайского района.

Скажу сразу: заполучить земли, восстановленные южнокорейскими инвесторами, новоявленным владельцам прав на земельные паи в этой деревне не удалось. Вовремя вмешалась администрация района, и большинством голосов на собрании пайщиков было принято решение не выделять им участки на распаханных землях. Ведь рядом столько земли заброшенной - восстанавливай и работай. В общем, интересы обеих сторон - инвестора и рабочих-пайщиков - защитили. А залетным скупщикам паев с их претензиями указали место в чистом заросшем поле.

Тут можно было бы поставить точку. Но сама приватизация земель сельхозназначения, проходящая по той же схеме, что и ваучерная приватизация начала 90-х, вызывает уже сейчас неоднозначную оценку, а главное - порождает неопределенное будущее в селах. В том же Ханкайском районе земли сельхозназначения скупают, в том числе и там, где работают предприятия. В наиболее уязвимом положении оказались иностранные инвесторы, по закону не имеющие права приобретать земли в собственность. В теневые игры, наподобие скупки через подставных лиц, не в пример нашим, играть не стали. Они вообще ведут себя здесь предельно корректно, с уважением относятся и к закону, и к людям, и к земле. И, в отличие от многих китайских арендаторов, не оставляют после себя непригодной для возделывания земли. Тут и возникает соблазн завладеть именно этой землей.

По закону решать, кто и где будет владеть, имеют право только сами пайщики, т.е. крестьяне. Но это сословие часто само нуждается в защите. Люди продавали свои паи, даже не задумываясь о том, что жить они завтра будут так, как договорятся инвесторы с новыми землевладельцами.

Сегодня принято говорить, что крестьяне не стали в массе своей собственниками, как было задумано реформой, потому, что не были готовы владеть землей. Но спроси любого крестьянина, где эта твоя собственная земля, и он в ответ принесет некую бумажку, подтверждающую его право на какое-то количество гектаров. На том и все. Государство, оставив крестьянина один на один с бумажкой, как будто намеренно создало условия для появления крупных землевладельцев.

"Тогда, когда в начале 90-х в приказном порядке началась реорганизация колхозов и совхозов, цель была создать хозяина земли, - говорит руководитель Управления Роснедвижимости Владислав ШИЛЬНИКОВ. - Хозяина провозгласили. Поделили имущество предприятий и землю, находившуюся в пользовании хозяйств. Причем делили не конкретно землю, а выдали право на владение участком совхозной земли, реализовать которое владелец пая может в любое время. Когда все поделили, нашлись предприимчивые люди, которые скупили основные средства предприятий, технику, и люди остались только со своим правом на земельный участок. В итоге брать им землю в натуре, не имея техники, смысла нет. Но закон позволяет сдавать право на земельный участок в аренду фермеру. И это удобно, потому что по итогам года арендатор рассчитывается либо натуроплатой, либо огород вспашет, дрова привезет и т.п. А сейчас, когда пошли крупные предприятия, то паи стали скупать в больших количествах, и люди остаются вообще ни с чем.

Стоимость 1 га пахотной земли в Ханкайском районе по кадастру составляет 17 700 руб. В Мельгуновке за земельный пай, дающий право на владение участком площадью 14 га, те же предприимчивые люди предлагают крестьянину 5 тыс. руб. Таким образом в районе скуплены паи на большую часть сельхозугодий. При этом работающих на земле предприятий пока немного.

"Для нас это шоковая ситуация, - говорит первый заместитель главы Ханкайского района Татьяна ПОГРЕБНЯК. - Уже есть печальный пример, когда предприятие, купившее одним из первых участок распаханной земли, в 2007 г. ничего там не сеяло. Но самое страшное, что южнокорейское предприятие, стабильно работающее в 4 селах района, сохранившее все, что осталось после банкротства прежних предприятий, развивающееся успешно, сегодня оказывается без земли, на которой работало все эти годы. Потому что варяги пришли".

Впрочем, опасения первого заместителя главы в районе разделяют далеко не все. В коридорах той же администрации чиновники уверяли, что с землей все происходит по закону, а вот по поводу ситуации с корейцами только пожимали плечами: "Знали наши законы, когда шли сюда". Наверняка знали. Да только шли тогда, когда еще не было модным рассуждать о стабильности в государстве и привлекательности для инвесторов, тогда, когда никому в стране до земли, как и до самого сельского хозяйства, дела не было.

Но сама по себе повсеместная смена собственника номинального с бумажкой на руках на реального землевладельца с четко определенными границами владения, очевидно, исключит подобные ситуации. Переход к более эффективному землепользованию упорядочит и земельные отношения, чего не получается уже 15 лет. В чьих руках реально окажется земля, станет ясно позже.

"В советские времена в Приморском крае было 824 тыс. га пахотных земель, - продолжает Владислав Шильников. - На сегодняшний день пашется только 200 тыс. га. Земля пустует. Мы едем по краю с картой и не узнаем территорию. С 1993 года тянется эта волокита с землей, потому что у людей нет денег на ее оформление. В Анучинском районе провели инвентаризацию списков пайщиков 1993 года. Оказалось, что примерно 35-40% из них уже нет физически. Остались невостребованные доли".

Земля должна работать и приносить отдачу, повторяли в каждом кабинете. Только как же ей заработать, если работать на ней некому. Даже те немногие предприятия, что сейчас занимаются сельским хозяйством, испытывают острый кадровый дефицит. Остается одно: привлекать иностранную рабочую силу. Возможно, скоро в селах наших китайская речь станет таким же привычным явлением, как еще недавно на городских китайских рынках. В Ханкайском районе Ханка с ее биоресурсами и туристическим потенциалом может привлечь и так называемых рейдеров, цель которых вывести земли из категории сельхозназначения для последующей перепродажи под иные цели. Впрочем, бюджет, скорее всего, не пострадает, а даже наоборот - налогооблагаемая база возрастет. И территория будет развиваться - подсказывает предыдущий опыт приватизации. В общем, подсчитаем итоги года через три.