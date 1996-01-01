Земле узнали цену

Два года тому назад оценщики НП "Прайм Актив Групп" по заказу ДДГ "ЗР" делали анализ рыночной стоимости земли под жилье, промышленное и офисное строительство во Владивостоке. Сегодня "ценник" с учетом реальных результатов продаж выглядит куда более объективно и впечатляюще.

Правда, на этот раз при исследовании было решено рассмотреть сегмент участков земли, предназначенных исключительно под жилую застройку. На вопросы "ЗР" ответил президент НП "Прайм Актив Групп" Юрий ЗЕЛЕНСКИЙ:

- Юрий Витальевич, в чем разница вашей оценки земли под жилье сейчас с тем, что было два года назад?

- Прежде при анализе рыночной стоимости на участки городской земли не были нормативно установлены и нами не учитывались затраты застройщиков на развитие общегородской инженерной инфраструктуры. За прошедшее время городская, а затем и краевая администрации предприняли усилия по их определению и по организации аукционов по продаже участков для жилищного строительства. Поэтому в предлагаемой таблице рыночной стоимости земли представлены цифры, учитывающие инфраструктурные затраты застройщиков.

- Какие основные тенденции выявил анализ?

- Можно сразу отметить, что рыночная стоимость земли под жилую застройку по районам города пока что представлена в широком диапазоне. Разница в стоимости во много раз больше, чем, допустим, на рынке жилья. Если 1 кв. м земли в районе ДКМ на Эгершельде оценивается $1636, то в районе ул. Карьерной-Выселковой-Снеговой всего в $42, что почти в 39 раз меньше.

Безусловно, заметна высокая инвестиционная привлекательность центральных районов Владивостока, где на рыночную стоимость земельных участков под застройку оказывает сильное влияние их дефицит. Примерно в полтора раза пока "дешевле", чем в центре, земля в районе Моргородка и Постышева, почти в два раза - на Второй Речке или в том же центре, но на высоких точках ул. Нерчинской и др., в 2,5-3 раза - дальний Эгершельд, районы Гайдамака, Шилкинской, Третьей рабочей и пр., в 4 раза - БАМ, в 5-16 раз - 71-й мкр и жилые районы Первомайки.

Стоит отметить, что ценовой потенциал земель Первомайского района довольно высок. Стоит начаться активному строительству объектов саммита на о. Русском, мостов через б. Золотой Рог и пролив Босфор Восточный - и "квадрат" земли начнет догонять другие районы города. Но здесь она не столь дефицитна, как в центре города или на Эгершельде, а потому выйти в "лидеры" ценовой гонки ни район Окатовой, ни Змеинка в ближайшие годы не смогут.

Вероятно, что разрыв уровня рыночной стоимости земли под жилую застройку между центром города и окраинами еще больше увеличится, что заставит город значительно повышать высотность на наиболее дорогих территориях.

Реконструкция городской среды должна заставить город искать новые возможности финансирования развития своей инфраструктуры. Ее недостаток сегодня в значительной степени снижает ценность многих жилых районов, где исчерпаны резервы инженерных сетей и отсутствуют современные социальные объекты. Соответственно и сама их привлекательность относительно невысока. Чтобы повысить ценность окраинных городских земель, надо вкладывать в их развитие огромные деньги.

- Где же в таком случае найти деньги на развитие городской инфраструктуры?

- Согласно Земельному кодексу РФ аукцион по продаже земельного участка для жилищного строительства проводится, если определены не только параметры разрешенного строительства новых объектов, но и вносимый застройщиками размер платы за их подключение к общегородским сетям инженерно-технического обеспечения. Эта плата в соответствии с законом рассчитывается на базе инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и, если уж взимается, то должна направляться на финансирование развития коммунальной инфраструктуры.

Указание в законе на данный источник может породить иллюзию того, что проблему финансирования инфраструктурного развития города можно преодолеть исключительно с его помощью. Однако при решении муниципалитетом масштабных инфраструктурных задач, превышающих возможности как местного бюджета, так и организаций коммунального комплекса, обязательным элементом становятся сторонние источники финансирования.

Дело в том, что плата за подключение на самом деле имеет компенсационный характер и не является инвестиционным (первичным) источником финансирования, так как вносится застройщиками по мере их появления и большей частью после того, как новая инженерная структура, к которой подключат вводимые дома, уже создана. Строительство этих домов, очевидно, растянуто во времени.

Для формирования же первичных источников финансирования развития коммунальной инфраструктуры и инженерных сетей требуется привлечение средств из сторонних финансовых источников, которыми могут быть: во-первых, федеральные средства, поступающие в рамках федеральных целевых программ (ФЦП); во-вторых, кредиты банков, финансирующих развитие инфраструктуры, например, ЕБРР; в-третьих, средства муниципального облигационного займа; в-четвертых, инвестиции со стороны частных компаний, работающих в коммунальной сфере.

- Имея столько источников, по идее, о проблемах надо уже забыть?

- Необходимо помнить, что привлечение средств в рамках ФЦП требует софинансирования, в т.ч. за счет обязательного привлечения средств из внебюджетных источников. Бюджетные возможности не безграничны. Поэтому при решении муниципалитетами масштабных инфраструктурных задач особенно серьезной проблемой является необходимость привлечения кредитов или инвестиций. А это привлечение порождает вторичные проблемы, главной из которых является: "жесткость" процедуры принятия кредитного или инвестиционного решения, в рамках которой надо предъявлять тщательно подготовленные документы и информацию, позволяющие оценить эффективность проекта развития инфраструктуры и возможность возврата кредитных и инвестиционных средств.

- Зачем в этом деле бизнес-план?

- Очевидно, что банку или инвестору понадобится ясная картина того, как и в каком размере будет обеспечена коммерческая эффективность проекта. Для ответа на этот вопрос и необходим бизнес-план инфраструктурного проекта, являющийся стандартным документом при принятии кредитного или инвестиционного решения. Именно поэтому инвестиционные программы должны обязательно разрабатываться в формате бизнес-плана, а не в виде формального перечня затрат на развитие и модернизацию инженерной системы.

Подчеркну, что содержание инвестиционной программы диктуется не только потребностями в создании новых и модернизации существующих элементов инженерной системы, но, разработанная в формате бизнес-плана, она, в свою очередь, подскажет, применение каких современных технологий и технических решений экономически оправдано.

Обеспечение условий для реализации инвестиционной концепции развития системы коммунальной инфраструктуры является крайне необходимым. В силу этого инвестиционная программа становится важным элементом создаваемого муниципалитетом инструментария по решению главной задачи - финансирования развития городской инженерной инфраструктуры в адекватном масштабам строительства размере.

- Известно, что банки неохотно финансируют муниципальные нужды, слабо надеясь на возвратность средств...

- На самом деле муниципалитету надо работать с банками, которые инвестируют именно в инфраструктурное развитие городов и хорошо знают ситуацию, например, с ЕБРР. Для получения кредита (инвестиций) муниципалитету важно уже на стадии инициации организовать эффективное взаимодействие с кредитором (инвестором), обеспечить его всеми необходимыми для принятия положительного решения документами и информацией как о проекте, так и о заемщике, обеспечить постоянное конструктивное общение на профессиональном языке, дающем возможность в максимально сжатые сроки получить уточняющую и исчерпывающую информацию.

- Какова связь между рыночной стоимостью земли и наличием или отсутствием в городе инвестиционных программ?

- Дело в том, что отсутствие развитого рынка свободной земли не позволяет определить ее рыночную стоимость на основании сложившихся фактических цен. Но это возможно сделать расчетным путем. Не вдаваясь в нюансы этого дела, отмечу, что при продаже объекта недвижимости фактически продается не только здание, но и земля. Поэтому рыночную стоимость свободного участка земли для жилищного строительства можно промоделировать на основе разницы между доходом, который получит застройщик от продажи квартир в построенных на участке домах, и всеми затратами на реализацию строительного проекта.

Во Владивостоке примерные параметры участия застройщиков в финансировании общегородской инженерной инфраструктуры определены, что уже позволило выполнить более корректное, чем было ранее, моделирование рыночной стоимости земли для различных территорий города. Результаты этого показывают, что во всех условных экономических зонах города строительство жилья экономически оправдано.