Цены на зерно в РФ могут стабилизироваться в течение месяца

Цены на зерно в России могут стабилизироваться в течение месяца, считает вице-президент Российского зернового союза Александр КОРБУТ. "Надежда на то, что наступит стабилизация, есть, поскольку предложение зерна должно вырасти", - заявил А.Корбут "Интерфаксу". По его словам, с приближением массовой посевной начинается зачистка элеваторов и зернохранилищ. "Пока хозяйства придерживают реализацию зерна в ожидании роста цен, но к новому урожаю они будут вынуждены его продать", - заявил он.