Товаропроизводители вступают в борьбу за право именоваться лучшими в России

В Приморье объявлен первый этап 11-го Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России-2008". На этом этапе от товаропроизводителей принимаются заявки на участие, оформляются соответствующие документы, проводятся региональные смотры продукции участников. Предприятия, ставшие лауреатами и дипломантами регионального этапа конкурса "Лучший товар Приморья-2008", будут представлять край на Всероссийском конкурсе.