Бизнес на воде в бутылках

Бутилированная вода высокой степени очистки берется из... крана! Фактически мы покупаем в бутылках ту же воду, что течет в городских водопроводах. Такое заявление сделал глава Мосводоканала Станислав Храменков, пишет Bigness.ru.

Впрочем, такой бизнес распространен во всем мире. По словам Храменкова, "в США 40% всей бутилированной воды разливается из городского водопровода. На популярную там марку "Аквафина" (фирма "Пепси") приходится 24% продаж, 13% рынка занимает марка "Дасани" ("Кока-Кола"). В обоих случаях содержимое бутылок - вода из-под крана, но после дополнительной очистки. Работающие на российском рынке компании тоже не скрывают того, что продают водопроводную воду", - рассказал чиновник журналистам.

"Это правда", - поддерживает Храменкова собеседник Bigness.ru - вице-президент "Союза производителей бутилированных вод" Вадим Алтаев. "Действующие в нашей стране санитарные нормы и правила (СанПиН), которые устанавливают требования к безопасности бутилированной воды, допускают использование этой жидкости из систем муниципального водоснабжения. Примерно половина российских производителей пользуется таким способом", - поделился эксперт с нашим порталом.

Такой бизнес выгоден "недобросовестным" производителям воды в емкостях для офисных кулеров. "Стандартные 19 литров стоят в среднем 100 рублей. При этом сама пустая бутылка - "оборотная". Тару не приходится обновлять часто, потребители обычно ее возвращают производителю. Даже при минимальной очистке водопроводная вода может вписаться в стандарты для "бутилированной". В погоне за прибылью предприятия могут зарабатывать с этих 100 рублей более 50%", - говорит вице-президент "Союза производителей бутилированных вод".

Естественно, так поступают не все. По словам Алтаева, на серьезных предприятиях уровень рентабельности составляет уже порядка 10-12%. Такой производитель, дорожа имиджем, вкладывается в более серьезную очистку. На этих заводах, как правило, грамотный персонал, у них должным образом оформлены документы.

Свидетельства госрегистрации питьевой воды на сегодня выданы 116 организациям. Их список можно изучить, заглянув на сайт Роспотребнадзора. Однако поручиться за каждого из зарегистрированных в официальном органе наш собеседник не берется. Основная мотивация производителя - максимальная прибыль, он всегда может сэкономить на качественных очистных сооружениях. И хотя Роспотребнадзор пристально контролирует их деятельность, за всеми, что говорится, не уследишь. Не исключено, что в бутылку может попасть и хлорированная вода прямиком с городского водопровода.

Раз вода из-под крана, отчего же производитель не информирует об этом потребителя, а пишет: "вода из подземного источника" или "вода из артезианской скважины"? В этих словах вовсе нет обмана, уверяет Вадим Алтаев. Из-под крана воду берет только половина производителей, значит, у остальной половины, возможно, есть свои скважины.

Что касается тех, кто пользуется услугами водоканалов, тоже вряд ли обманывают. Значит, водоканал берет воду из подземного источника. Дело в том, что в ГОСТе Р51074-2003 "Продукты пищевые. Информация для потребителей" нет понятия "вода из-под крана", вот производитель и указывает тот источник воды, который является более привлекательным с точки зрения имиджа.

Хотя "истинный" источник на бутылке все же указывается. ГОСТ на бутилированную воду диктует необходимость нанесения на этикетку номера технических условий (ТУ). Сами технические условия, это документы, в которых производитель пишет, из чего готовится продукт. Зачастую символы на упаковке совершенно непонятны покупателю", - просвещает Алтаев.

С точки зрения закона, ни о каком нарушении прав потребителей в этом случае и речи быть не может. С другой стороны - это совершенно безнравственно, говорит наш собеседник. Именно поэтому "Союз производителей бутилированных вод" лоббирует наряду с обязательной добровольную сертификацию компаний.

Наличие этого документа будет говорить о том, что производитель не виляет хвостом перед покупателем, а указывает правдивую информацию. Сегодня же, чтобы докопаться до истины - "что же все-таки налито в бутылку?", потребителю нужно провести целое расследование. Не факт, что оно приведет к желаемому результату.

Однако это не говорит о том, что покупать воду в бутылках не стоит. Пусть она из-под крана, но в большинстве своем - гораздо чище водопроводной. Опасную для здоровья воду до сих пор на рынке не обнаруживали.

А если в воде и есть какие-то посторонние примеси, тоже не беда. В последнее время все больше ученых и медиков склоняются к тому, что природная (неочищенная) вода куда полезнее для здоровья, нежели дистиллированная, подводит итог наш собеседник.