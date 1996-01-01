Рост цен на жилье в Петербурге в 2008 г. может составить 20-40%

Hа рынке недвижимости Петербурга наблюдается ажиотажный спрос на жилье, сообщил в ходе очередного заседания правительства города президент Ассоциации риелторов Петербурга Вячеслав СЕМЕНЕНКО. "В 2007 г. в течение двух кварталов мы наблюдали на рынке недвижимости некоторое равновесие, в основном из-за того, что люди ожидали коррекции цен после скачка 2006 г. В четвертом квартале люди активизировали покупки, и ситуация из равновесия вышла. По всем опросам до конца 2008 года мы ожидаем рост цен на жилье от 20% до 40%. При этом рост наблюдается уже сейчас - за последние 2-3 недели он составил около 5%, а спрос уже можно назвать ажиотажным", - сказал В.Семененко, добавив, что по итогам 2007 г. рост цен на жилье составил 13,7%.