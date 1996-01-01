190,5 тыс. хабаровских туристов, по информации правительства Хабаровского края, посетили заграницу в 2007 г., а желание совершить путешествие в другие регионы России появилось лишь у 9,5 тыс. При этом в крае по путевкам хабаровских туроператоров побывало 0 тыс. иностранцев, преимущественно граждане КНР, Японии и Республики Корея. И 375 тыс. россиян - жителей других регионов. Соотечественники приезжали сюда в основном лечиться и экстремалить.

Туристическим бизнесом, по данным на начало 2008 г., в Хабаровском крае занимаются 130 зарегистрированных здесь туроператоров. 8 из них специализируются на внутреннем туризме, а остальные отправляют желающих в туры и по России, и за границу. Турагентами являются еще 99 компаний. Кстати, после изменения, внесенного в российское законодательство, число туроператоров в крае возросло с 60 до 130. Начальник отдела организации туристической деятельности управления туризма министерства внешних связей и экономического развития Хабаровского края Валентина НЕРЕТИНА объясняет это ответственностью туристического бизнес-сообщества и ссылается на огромную подготовительную работу, которую провело ее управление.

Досье В соответствии с требованиями ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ" с 1 июня 2007 г. юридическое лицо может осуществлять туроператорскую деятельность только при наличии финансового обеспечения в форме договора страхования гражданской ответственности или банковской гарантии на сумму: для туроператоров по международному туризму - 5 млн руб. (с 01.06.08 - 10 млн руб.), для туроператоров по внутреннему туризму - 500 тыс. руб.

Географическое положение Хабаровского края предопределяет туристические предпочтения хабаровчан: страны северо-восточной Азии. Хотя, кроме традиционных маршрутов в Китай, Республику Корея и Японию, все большей популярностью у жителей края, по данным туркомпаний, пользуются Таиланд, Вьетнам, Малайзия. При этом "средний" потребитель для отдыха выбирает излюбленные места в Китае: Далянь, Хайнань, Бэйдахэ, Вэйхай. 2-недельная поездка в Китай из Хабаровска стоила прошлым летом $1500, по информации "Интур-Хабаровск" и "Вояж". В "западном" направлении хитами минувшего сезона стали Италия, Испания, Кипр, Греция. Но, как отмечают туроператоры, растет спрос на Хорватию и Чехию.

Наши соотечественники из других регионов в Хабаровский край приезжали за лечением и экзотикой. Дальневосточные соседи лечились в хабаровских санаториях, а сибиряки, москвичи и т.п. рыбачили на горных реках, охотились в глухой тайге, сплавлялись по горным потокам и т.д.

Экстрим, как уверяют в турфирмах, может привлекать в край и больше иностранцев. Но, чтобы они ехали сюда, надо решить инфраструктурные проблемы и научиться пиарить себя. Высокая стоимость авиабилетов, отсутствие "грамотной" рекламы, дефицит гостиниц экономкласса - это те сдерживающие факторы, на которые указали представители японских туркомпаний на форуме "Партнерство в области туризма как фактор укрепления сотрудничества между Россией и Японией", прошедшем в конце февраля в Хабаровске.

Как выяснилось, сейчас авиабилет из Ниигаты в Хабаровск стоит примерно $630 (2 часа полета), во Владивосток - $670 (1,5 часа). При этом слетать в Гонг-Конг из Ниигаты (а это 4-5 часов) можно за $410 , в Сеул (2,5 часа) - за $220. Кроме того, выбирая Корею или Таиланд в качестве места отдыха, японец может заранее рассчитать приблизительную стоимость поездки (во что ему обойдутся шопинг, обеды в кафе, посещение музеев и т.д.). А о России, и особенно о Дальнем Востоке, признались граждане Страны восходящего солнца, достоверных данных у них нет. Восток России в сознании рядовых японцев, как оказалось, это круглогодичная зима.

Однако, по словам менеджера по продажам компании Japan-Russian Travel Service Co.Ltd Манабу ФУКУИ, у дальневосточных турфирм есть все шансы привлечь иностранных туристов. Для этого, правда, они должны дать рекламу "хорошую и в большом количестве", пропиарить оригинальный образ региона, изучить японский туристический рынок и создать условия, привлекательные для... японских дам. Правительство России должно позаботиться об упрощенном режиме въезда, а местные чиновники - замотивировать авиакомпании на открытие постоянных авиарейсов на Японию с Дальнего Востока и гарантировать безопасность иностранцев на территории Дальнего Востока (как именно гарантировать, господин Фукуи не уточнил).

Давая оценку ситуации на рынке туристических услуг, заместитель директора туркомпании "Акфа-Сервис" Василина БЕРЕЖНАЯ отметила, что в последнее время объем бизнеса растет: с ростом благосостояния граждан выездной туризм увеличился в 3-4 раза. Но проблематичней стало завлечь иностранцев в регион. "Раньше Хабаровск был транзитным пунктом между Китаем и европейской частью России, потоки были сумасшедшие - около 1000 туристов в неделю, - сообщила она. - Сейчас открылись прямые рейсы, и иностранных туристов стало очень мало". По ее мнению, чтобы привлечь иностранцев в регион, нужно приглашать больше артистов из Москвы - восточным соседям нужна "культурная программа".