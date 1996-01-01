www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.91 р. 100 JPY: 60.36 р.
EUR: 76.68 р. 10 CNY: 97.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Экономтур

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

190,5 тыс. хабаровских туристов, по информации правительства Хабаровского края, посетили заграницу в 2007 г., а желание совершить путешествие в другие регионы России появилось лишь у 9,5 тыс. При этом в крае по путевкам хабаровских туроператоров побывало 0 тыс. иностранцев, преимущественно граждане КНР, Японии и Республики Корея. И 375 тыс. россиян - жителей других регионов. Соотечественники приезжали сюда в основном лечиться и экстремалить.

Туристическим бизнесом, по данным на начало 2008 г., в Хабаровском крае занимаются 130 зарегистрированных здесь туроператоров. 8 из них специализируются на внутреннем туризме, а остальные отправляют желающих в туры и по России, и за границу. Турагентами являются еще 99 компаний. Кстати, после изменения, внесенного в российское законодательство, число туроператоров в крае возросло с 60 до 130. Начальник отдела организации туристической деятельности управления туризма министерства внешних связей и экономического развития Хабаровского края Валентина НЕРЕТИНА объясняет это ответственностью туристического бизнес-сообщества и ссылается на огромную подготовительную работу, которую провело ее управление.

Досье

В соответствии с требованиями ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ" с 1 июня 2007 г. юридическое лицо может осуществлять туроператорскую деятельность только при наличии финансового обеспечения в форме договора страхования гражданской ответственности или банковской гарантии на сумму: для туроператоров по международному туризму - 5 млн руб. (с 01.06.08 - 10 млн руб.), для туроператоров по внутреннему туризму - 500 тыс. руб.

Географическое положение Хабаровского края предопределяет туристические предпочтения хабаровчан: страны северо-восточной Азии. Хотя, кроме традиционных маршрутов в Китай, Республику Корея и Японию, все большей популярностью у жителей края, по данным туркомпаний, пользуются Таиланд, Вьетнам, Малайзия. При этом "средний" потребитель для отдыха выбирает излюбленные места в Китае: Далянь, Хайнань, Бэйдахэ, Вэйхай. 2-недельная поездка в Китай из Хабаровска стоила прошлым летом $1500, по информации "Интур-Хабаровск" и "Вояж". В "западном" направлении хитами минувшего сезона стали Италия, Испания, Кипр, Греция. Но, как отмечают туроператоры, растет спрос на Хорватию и Чехию.

Наши соотечественники из других регионов в Хабаровский край приезжали за лечением и экзотикой. Дальневосточные соседи лечились в хабаровских санаториях, а сибиряки, москвичи и т.п. рыбачили на горных реках, охотились в глухой тайге, сплавлялись по горным потокам и т.д.

Экстрим, как уверяют в турфирмах, может привлекать в край и больше иностранцев. Но, чтобы они ехали сюда, надо решить инфраструктурные проблемы и научиться пиарить себя. Высокая стоимость авиабилетов, отсутствие "грамотной" рекламы, дефицит гостиниц экономкласса - это те сдерживающие факторы, на которые указали представители японских туркомпаний на форуме "Партнерство в области туризма как фактор укрепления сотрудничества между Россией и Японией", прошедшем в конце февраля в Хабаровске.

Как выяснилось, сейчас авиабилет из Ниигаты в Хабаровск стоит примерно $630 (2 часа полета), во Владивосток - $670 (1,5 часа). При этом слетать в Гонг-Конг из Ниигаты (а это 4-5 часов) можно за $410 , в Сеул (2,5 часа) - за $220. Кроме того, выбирая Корею или Таиланд в качестве места отдыха, японец может заранее рассчитать приблизительную стоимость поездки (во что ему обойдутся шопинг, обеды в кафе, посещение музеев и т.д.). А о России, и особенно о Дальнем Востоке, признались граждане Страны восходящего солнца, достоверных данных у них нет. Восток России в сознании рядовых японцев, как оказалось, это круглогодичная зима.

Однако, по словам менеджера по продажам компании Japan-Russian Travel Service Co.Ltd Манабу ФУКУИ, у дальневосточных турфирм есть все шансы привлечь иностранных туристов. Для этого, правда, они должны дать рекламу "хорошую и в большом количестве", пропиарить оригинальный образ региона, изучить японский туристический рынок и создать условия, привлекательные для... японских дам. Правительство России должно позаботиться об упрощенном режиме въезда, а местные чиновники - замотивировать авиакомпании на открытие постоянных авиарейсов на Японию с Дальнего Востока и гарантировать безопасность иностранцев на территории Дальнего Востока (как именно гарантировать, господин Фукуи не уточнил).

Давая оценку ситуации на рынке туристических услуг, заместитель директора туркомпании "Акфа-Сервис" Василина БЕРЕЖНАЯ отметила, что в последнее время объем бизнеса растет: с ростом благосостояния граждан выездной туризм увеличился в 3-4 раза. Но проблематичней стало завлечь иностранцев в регион. "Раньше Хабаровск был транзитным пунктом между Китаем и европейской частью России, потоки были сумасшедшие - около 1000 туристов в неделю, - сообщила она. - Сейчас открылись прямые рейсы, и иностранных туристов стало очень мало". По ее мнению, чтобы привлечь иностранцев в регион, нужно приглашать больше артистов из Москвы - восточным соседям нужна "культурная программа".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru