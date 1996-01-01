Шоколад подорожает

Пока наше правительство боролось за "замораживание" цен на социально значимые продукты, мировые цены на какао - основной ингредиент всех шоколадок и конфет, по данным Международной организации производителей какао, с февраля 2007 г. поднялись на 33%.

С начала нынешнего года зафиксирован дополнительный ценовой скачок - 15,6%. То, что шоколадные изделия у нас в магазинах еще не подорожали, эксперты объясняют тем, что, с одной стороны, определенный запас сладкой продукции накоплен у продавцов-оптовиков, а с другой - у производителей остался еще запас сырья. Однако более чем на месяц-два они не смогут сдержать цены. Кстати, горечи сладкоежкам подливают цены на сахарный тростник - они тоже растут.