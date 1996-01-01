Китайские розы завернули обратно

Цветочный бум начался. Предприниматели готовятся к огромным распродажам и завозят товар в больших количествах.

Большая часть товара идет из Китая, однако не все цветы способны пересечь границу. Как сообщил "ЗР" помощник руководителя по связям с прессой Управления Россельхознадзора по Приморскому краю Виталий САЛЕНКО, все чаще предприниматели пытаются завезти с территории Китая партии цветов, которые не могут пройти на границе санитарный контроль. Только за последнее время запрещены ввоз и реализация на территории Приморья 236 тыс. срезов цветов.

Один из таких случаев был совсем недавно. Предприниматель ЛЯН в преддверии 8 марта пытался поставить в Приморье 18 тыс. срезов розы, 168 тыс. срезов гвоздики и 32 тыс. срезов лимониума из КНР. Вся партия цветов запрещена для ввоза и дальнейшей розничной торговле на территории Приморского края по причине несоответствия российским фитосанитарным требованиям. Причина запрета - отсутствие фитосанитарного сертификата, удостоверяющего карантинную безопасность ввозимой продукции и отсутствие в ней карантинных вредителей. В настоящее время груз возвращен обратно в Китай.

В 2007 г. из Китая было поставлено 9 млн 138 тыс. срезов цветов. Всего же на территорию Приморья в прошлом году было ввезено свыше 15 млн срезов цветов.