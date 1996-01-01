Снимаемся с проводов

Памятный снегопад, обрушившийся на Приморье в конце октября прошлого года, вывел из строя, как известно, не только линии электропередач, но и располагающуюся по соседству с ними сеть проводного радио. В ряде населенных пунктов Приморья проводная радиосвязь (в отличие от энергоснабжения) еще не восстановлена. Но восстановительные работы ведутся, и занимается ими ОАО "Дальсвязь" - компания, которая обеспечивает услуги проводного радио на территории края.

Сегодня, по информации руководства компании, проводное радио восстановлено во всех населенных пунктах, за исключением Уссурийского городского округа.

"Так как основной удар стихии пришелся на Уссурийск и близлежащие населенные пункты, то для обеспечения населения радиовещанием "Дальсвязь" разработала программу перевода абонентов Уссурийского городского округа с проводного вещания на эфирное", - пояснила ДДГ "ЗР" начальник службы информационно-аналитического обеспечения Приморского филиала ОАО "Дальсвязь" Наталья ДОБРЫНИНА.

По информации Натальи Добрыниной, поставщики радиоприемников определены, договоры на производство с ними заключены. Первая партия приемников в количестве 1 000 штук уже распределена среди населения. Прибытие остальных ожидается в марте.

Новые радиоприемники бесплатно получат все абоненты, которые не отказались от услуги радиовещания и по настоящее время числятся в абонентской базе компании. Модель приемников "ЛИРА" российского производства с диапазоном УКВ, СВ и ДВ, питающиеся как от стационарного, так и мобильного источника. Проще говоря, приемник может работать как от электророзетки, так и от батареек.

Напомним, компания "Дальсвязь" еще в 2006-2007 гг. разработала программу замены проводного радиовещания эфирным для всех районов Приморского края и приобрела оборудование для организации эфирного радиовещания. Мотивы: проводные магистрали устарели как в техническом, так и моральном отношении, зависимы от погодных условий и содержание их становится экономически неоправданным. В то же время развитие в последнее десятилетие в России современных технологий многопрограммного эфирного и спутниково-кабельного телевидения, высококачественного эфирного радиовещания в УКВ и FM диапазонах позволяет использовать их как более эффективные каналы донесения до населения радийных и телевизионных программ.

Есть и еще одна причина, по которой ОАО "Дальсвязь" хочет отказаться от хлопотного проводного радиовещания и перейти на эфирное. Все большее число жителей отказывается от услуг проводного радиовещания. Есть и те, кто не платит за радио при абонентской плате в 50 руб. в месяц. Массовый отказ от радиоточек в крае произошел три года назад, когда компания проводила работы по сокращению дебиторской задолженности за услуги проводного радиовещания. Выяснилось, что многие абоненты самостоятельно ликвидировали радиоточки, а многие не догадывались, что привычное "кухонное радио" нужно еще и оплачивать.

Специалисты "Дальсвязи" единодушно утверждают, что у эфирного приема более высокое качество вещания. С помощью него можно слушать не только программы радиоканала "Россия" и ВГТРК, но и множество других программ в европейском диапазоне, таких как "Маяк", "Культура", "Ретро FM" и другие. Для Для этого достаточно иметь эфирный радиоприемник расширенного диапазона, который включается в электросеть. Электроэнергии он потребляет очень мало, не более 6 Вт/ч (при нормальных рабочих условиях), это несколько рублей в месяц. Договор на услуги эфирного радиовещания заключать не надо, абонентская плата при этом не взимается. В случае отключения электричества у эфирных приемников есть преимущество - многие их модели могут работать от батареек.