Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Снимаемся с проводов
Памятный снегопад, обрушившийся на Приморье в конце октября прошлого года, вывел из строя, как известно, не только линии электропередач, но и располагающуюся по соседству с ними сеть проводного радио. В ряде населенных пунктов Приморья проводная радиосвязь (в отличие от энергоснабжения) еще не восстановлена. Но восстановительные работы ведутся, и занимается ими ОАО "Дальсвязь" - компания, которая обеспечивает услуги проводного радио на территории края.
Сегодня, по информации руководства компании, проводное радио восстановлено во всех населенных пунктах, за исключением Уссурийского городского округа.
"Так как основной удар стихии пришелся на Уссурийск и близлежащие населенные пункты, то для обеспечения населения радиовещанием "Дальсвязь" разработала программу перевода абонентов Уссурийского городского округа с проводного вещания на эфирное", - пояснила ДДГ "ЗР" начальник службы информационно-аналитического обеспечения Приморского филиала ОАО "Дальсвязь" Наталья ДОБРЫНИНА.
По информации Натальи Добрыниной, поставщики радиоприемников определены, договоры на производство с ними заключены. Первая партия приемников в количестве 1 000 штук уже распределена среди населения. Прибытие остальных ожидается в марте.
Новые радиоприемники бесплатно получат все абоненты, которые не отказались от услуги радиовещания и по настоящее время числятся в абонентской базе компании. Модель приемников "ЛИРА" российского производства с диапазоном УКВ, СВ и ДВ, питающиеся как от стационарного, так и мобильного источника. Проще говоря, приемник может работать как от электророзетки, так и от батареек.
Напомним, компания "Дальсвязь" еще в 2006-2007 гг. разработала программу замены проводного радиовещания эфирным для всех районов Приморского края и приобрела оборудование для организации эфирного радиовещания. Мотивы: проводные магистрали устарели как в техническом, так и моральном отношении, зависимы от погодных условий и содержание их становится экономически неоправданным. В то же время развитие в последнее десятилетие в России современных технологий многопрограммного эфирного и спутниково-кабельного телевидения, высококачественного эфирного радиовещания в УКВ и FM диапазонах позволяет использовать их как более эффективные каналы донесения до населения радийных и телевизионных программ.
Есть и еще одна причина, по которой ОАО "Дальсвязь" хочет отказаться от хлопотного проводного радиовещания и перейти на эфирное. Все большее число жителей отказывается от услуг проводного радиовещания. Есть и те, кто не платит за радио при абонентской плате в 50 руб. в месяц. Массовый отказ от радиоточек в крае произошел три года назад, когда компания проводила работы по сокращению дебиторской задолженности за услуги проводного радиовещания. Выяснилось, что многие абоненты самостоятельно ликвидировали радиоточки, а многие не догадывались, что привычное "кухонное радио" нужно еще и оплачивать.
Специалисты "Дальсвязи" единодушно утверждают, что у эфирного приема более высокое качество вещания. С помощью него можно слушать не только программы радиоканала "Россия" и ВГТРК, но и множество других программ в европейском диапазоне, таких как "Маяк", "Культура", "Ретро FM" и другие. Для Для этого достаточно иметь эфирный радиоприемник расширенного диапазона, который включается в электросеть. Электроэнергии он потребляет очень мало, не более 6 Вт/ч (при нормальных рабочих условиях), это несколько рублей в месяц. Договор на услуги эфирного радиовещания заключать не надо, абонентская плата при этом не взимается. В случае отключения электричества у эфирных приемников есть преимущество - многие их модели могут работать от батареек.
ДосьеПо данным телерадиокомпании "Владивосток" (ПТР), проводное радиовещание охватывает 99% населения Приморского края. Часто именно оно - единственный источник массовой информации, доступный для малообеспеченных слоев населения - пенсионеров и инвалидов. Главный и единственный поставщик технических услуг связи проводного радиовещания на территории Приморского края - ОАО "Дальсвязь".
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- Удар ниже причала