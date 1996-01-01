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Порт обрастает офисами
К осени этого года инвестор ЗАО "Трансинвестстрой" совместно с подрядной компанией ООО "ВладСпецСтрой" планирует завершить строительство одного из лучших во Владивостоке офисных зданий класса "А" по ул. Стрельникова, рядом с управлением Владивостокского торгового порта. Об этом заявил начальник ПЭО "Трансинвестстроя" Владимир ЛАЕВСКИЙ.
Справить новоселье в этом здании смогут компании, которые вплотную работают с торговым портом - стивидорские, транспортные и пр. Уже сегодня практически все будущие помещения (около 12 тыс. кв. метров) в нем востребованы.
Этот бизнес-центр будет оснащен всеми современными инженерными системами, необходимыми для работы средствами связи, скоростными лифтами. Два подземных этажа будут отведены под стоянки автомашин. Помимо этого жизнь к услугам "белых воротничков" будут предоставлены кафе, конференц-зал, просторный холл. Один из верхних этажей запроектирован под панорамное остекление.
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