Безальтернативная "аннушка"

Появление "Ан-2" на хабаровских улицах произвело настоящий фурор. Водители старались поравняться с ними и разглядеть получше, а некоторые воспользовались мобильниками, чтобы сфотографировать "дедушку" отечественной авиации. Даже без крыльев и в кузовах грузовиков самолеты в центре города - зрелище более чем экзотичное.

Хотя лет 25 назад подобная картина вряд ли бы кого-то удивила. В советские времена на хабаровский авиаремонтный завод каждый месяц поступало до 30 "кукурузников". Сегодня же редкой удачей здесь считают хотя бы один контракт в месяц. Последние полгода завод вообще не работал, и весь персонал находился в отпуске.

Работа в цехах вновь закипела, когда администрация предприятия получила от якутской авиакомпании "Алроса-Авиа" заказ на капитальный ремонт двух "Ан-2". Якутяне используют бипланы для геологоразведки и доставки грузов в отдаленные районы. Для дальневосточного севера эти машины незаменимы. Они способны садиться на площадку размером с футбольное поле, не боятся низких температур и в обслуживании не сложнее уазика.

Когда трудяги "Ан-2" в очередной раз выработали положенный ресурс, якутские авиаторы отправили самолеты на капитальный ремонт в Хабаровск. "На данный момент стоимость такой машины - 20 тыс. руб. Это фактически цена утиля. После нашего ремонта они вновь будут допущены к полетам, и стоимость каждого самолета составит уже 2 млн руб.", - рассказывает ДДГ "ЗР" директор ОАО "Авиаремонтный завод №24 Гражданской авиации" Олег ГАЛЯУТДИНОВ.

После капремонта "родным" у самолета останется только фюзеляж, специалисты завода установят новые двигатели и поменяют все электронную начинку, заново перетянут крылья особо прочным полотном - перкалью. "С запчастями, конечно, тяжеловато. Раньше у нас поставки были со всего Союза, а сейчас выкручиваемся, как можем. Ищем на складах неликвид, просим заказчиков, чтобы запчасти присылали", - сетует старший мастер Владимир СЕМЕНОВ.

Особо дефицитные запчасти хабаровчане вынуждены заказывать в... Польше. В советские годы братья-славяне получили бесплатную лицензию на производство "кукурузников" и сейчас охотно соглашаются помочь российским коллегам за доллары или евро. Вообще в наши дни без "зарубежной" поддержки "Ан-2" просто не поднимется в воздух. Мало того, что комплектующие из Польши, да еще и топливо финское. В баки "Ан-2" заливают авиационный бензин, который производят в... Суоми. С учетом доставки одна тонна обходится в 100 тыс. руб.

Самолет "Ан-3", который выпускается на базе "Ан-2" в Новосибирске, отечественным бестселлером пока не стал. "Стоит он 30 млн руб., и к тому же допущен не ко всем работам. Этот самолет нам не конкурент", - считает Олег Галяутдинов.

На домашний аэродром восстановленные самолеты вернутся через месяц. После этого завод займется ремонтом "Ан-2" для отделения авиаохраны лесов Амурской области.