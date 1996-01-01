НК "Альянс" в фарватере международных стандартов

Обсуждение последнего роста цен на автомобильное топливо показало, сколь мало могут сдерживать цены розничные продавцы топлива. Ведь высокая цена, которую платим мы, автолюбители, "накручена" по длинной цепочке: цена нефтяного сырья – тариф на прокачку по трубе – железнодорожный тариф – энерготарифы – коммунальные платежи – налоговые отчисления.

В стоимости 25 рублей за условный литр топлива только 30 копеек составляет чистая прибыль большинства операторов топливного рынка Приморья. Может ли продавец потуже затянуть свой собственный пояс? Не торопитесь усмехнуться, у продавца есть серьезный резон стремиться сдерживать цены – по крайней мере, у того продавца, который намерен оставаться на рынке всерьез и надолго. Он заинтересован в лояльности покупателя и понимает, что наша с вами платежеспособность небезгранична.

Нынешний лидер приморского рынка нефтепродуктов НК "Альянс" стремится удержать свои позиции. Поэтому в дочернем предприятии "Альянса", ОАО "Приморнефтепродукт", провели внутренний аудит с целью выявления внутренних резервов, способствующих снижению себестоимости реализуемого топлива. Реализация комплекса антикризисных мероприятий на какое-то время сдержит рост цен на АЗС компании или хотя бы сделает его более плавным.

В конечной цене топлива, помимо уже названных составляющих, есть еще одно звено: нефтехранилища, зональные нефтебазы. Их обслуживание плюс подвоз топлива, персонал и охрана - все это еще более "утяжеляет" литр бензина и дизтоплива, что в конечном счете тоже бьет по карману потребителя. Эти составляющие также учитывают в работе НК "Альянс" и просчитывают. Именно поэтому одним из главных направлений в русле программы совершенствования бизнеса "Фарватер", осуществляемой "Альянсом" совместно с Shell, стали усилия по оптимизации логистики, реконструкции и максимально эффективного использования имеющихся у компании мощностей. Более того, сегодня это уже целая стратегия НК "Альянс", главная цель которой – не только снизить издержки по транспортировке и хранению нефтепродуктов, но и выстроить наиболее удобную для обслуживания сеть нефтебаз.

Сеть, существующая сегодня в Приморье, досталась "Приморнефтепродукту" еще с советских времен. Старые, изношенные фонды когда-то обслуживали крупные сельскохозяйственные районы с развитым агропромышленным комплексом, а сегодня, увы, остались со своими мощностями не востребованными. Базы стареют, а технические и экологические стандарты становятся строже, нужна модернизация… то есть новые затраты. Поэтому, как сообщили в пресс-службе НК "Альянс", в компании и была разработана логистическая программа оптимизации доставки топлива к "альянсовским" АЗС по краю. Она-то и показала, что дешевле – и для компании, и для потребителя – сократить количество нефтебаз, а неэффективные – закрыть.

В частности, в самое ближайшее время будет приостановлена деятельность четырех нефтебаз, которые выступают существенным финансовым бременем для компании. Это базы в с. Камень-Рыболове, п. Пограничном, г. Спасске и п. Заводском. О приостановке деятельности этих нерентабельных активов принималось не "волевое решение", а на основе программы моделирования, применяемой компанией Shell. По сути дела была смоделирована новая сеть ключевых нефтебаз для "покрытия" территорий Приморья как оптимальная и наиболее выгодная.

Досье Работа по операционному совершенствованию нефтебазового хозяйства проводилась в рамках пилотных проектов в четырех регионах Дальнего Востока - Уссурийске, Благовещенске, Хабаровске и Владивостоке. Суть работы сводилась к рекомендациям по снижению издержек, определению направлений для инвестиций в объекты нефтебазового хозяйства и изменению или настройке производственных процессов. Технология работы нефтебаз рассматривалась в строгой привязке к издержкам, а проще говоря, было определено, в какую сумму предприятию обходится тот или иной процесс, сравнивались затраты на тот же вид работ в бизнесе других стран.

На основе применяемой Shell методологии показатели НК "Альянс" сравнивались с соответствующими международными отраслевыми показателями издержек. В итоге появились основные направления работы по дальнейшему снижению затрат. Специалистами компании общий потенциал экономии от предлагаемых мероприятий уже оценен в несколько десятков млн. руб.

Однако при всей материальной выгоде от закрытия вышеназванных нефтебаз в решении "Закрыть!" кроется "побочный эффект", над устранением которого компании еще предстоит поломать голову.

Всякая реорганизация, пусть даже преследующая благие намерения, непременно затрагивает интересы людей. В первую очередь тех, кто на предприятии работает. Как заверяют в руководстве "Альянса", работникам закрываемых нефтебаз было сделано предложение о трудоустройстве, а тем, кто отказался, в течение 6 месяцев будут платить пособия по сокращению штатов.

Другой вопрос - как ликвидация нефтехранилищ отразится на экономике тех районов, где эти базы выступали в роли запасных "топливных баков"? Если учесть, что районы в основном сельскохозяйственного профиля, не скажется ли отсутствие топливного терминала на ходе посевных, уборочных и прочих работ на территории, в том числе на обеспечении топливом фермерских хозяйств и индивидуальных сельхозпроизводителей?

"Нет!" - твердо уверен начальник отдела логистики НК "Альянс" Сергей Сердюк:

- Те базы, которые мы сейчас закрываем, являются неэффективным и дорогим звеном в общей цепи "поставщик - потребитель". Наша цель – сохранить устойчивость компании за счет использования внутренних резервов, а не путем роста отпускных цен на топливо. Мы не видим разницы в том, как будет заправляться техника сельхозпроизводителей: с базы или с колес топливозаправщика. Всем потребителям, которые брали топливо с закрываемых нефтебаз, будет осуществляться доставка бензовозами.

Также есть АЗС НК "Альянс", которые круглосуточно и в любую погоду могут обеспечить топливом любой автотранспорт, включая сельскохозяйственный. Все АЗС компании работают в плановом режиме, никаких приостановок в их деятельности не будет. Мы рассчитываем, что с закрытием нефтебаз снижения объемов продаж в этих районах не будет, а значит, суммы налоговых отчислений в местные бюджеты не уменьшатся.

Такого же мнения придерживается и первый зам. главы администрации Ханкайского района Татьяна ПОГРЕБНЯК:

- Конечно же, закрытие предприятия не может радовать, но наша нефтебаза морально выработала свой ресурс, и это надо признать. Однако "Альянс" заверил нас, что сбоев в поставках нефтепродуктов не будет. Имеющиеся АЗС смогут обеспечить не только жителей района в топливе, но и сельхозпроизводителей. Подтверждением тому выступает открытие новой автозаправочной станции НК "Альянс" в селе Ильинка. Тем более с точки зрения экологии такое решение мы можем только приветствовать.

Впрочем, есть еще один аспект - продажа нефтехранилищ в районах может заинтересовать местных предпринимателей с точки зрения создания собственного бизнеса. А почему бы нет? НК "Альянс" не рвется к монополии и готов создавать партнерские отношения со всеми участниками нефтепродуктового рынка.