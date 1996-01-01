Среди риэлторов есть "слабые звенья"

Встрепенулись цены, зажглись глаза у риэлторов, робкими ручейками к ним потянулись клиенты. В общем, процесс пошел. Однако не все в нем красиво и безупречно. Есть и что-то гнилое.

Деятельность приморских риелторов многогранна, но формула этой деятельности для некоторых из них проста как "дважды два": "На простака не нужен нож..." Впрочем, история работы с недвижимостью в Приморье помнит и такие инструменты, как нож и пистолет. Но обман - все-таки менее рискованная форма работы для "черного" риелтора.

Время, когда деятельность продавцов недвижимости лицензировалась, ушло в далекое прошлое, и сегодня в этой сфере работают все кому ни лень. Здесь может найти свое призвание и проворовавшийся бухгалтер, и решивший приносить людям радость бывший квартирный вор, и уборщица баба Зина, пожелавшая сменить малопрестижную и малооплачиваемую работу на "риелторскую халяву", и нашедший это удобной формой подработки участковый милиционер. Их профессионализм в основном сводится не к тому, чтобы уметь продавать недвижимость цивилизованно, а к умению хорошо вывернуть карманы покупателя и облапошить продавца.

Есть мошенники, которые работают как бы от жилищно-эксплуатационых организаций, помогая бедным пенсионерам решать вопросы задолженности по квартплате и коммунальным расходам, есть собирающие на одной-двух квартирах десяток-другой авансов и затем куда-то исчезающие, есть переселяющие людей в грошовый домик в деревне, берущие одиноких стариков на "попечение" в преддверии их скорой кончины и т.д.

Мошенники, которые работают на рынке в одиночку, резонно полагая, что так можно сорвать куш побольше, вызывают откровенную зависть агентов от фирм, имеющих с каждой сделки всего по 30-50% от выручки. Но зато фирма - это прекрасное прикрытие для махинаций. Клиент фирмы по работе с недвижимостью может выбрать конкретного специалиста, с которым хочет иметь дело, ну а если тот его надует, то клиента могут порадовать: что негодяя, присвоившего его деньги, из фирмы вытурили в три шеи, и на этом правда восторжествовала.

Несколько лет УВД по Первореченскому району Владивостока потребовалось, чтобы разобраться в темных делах одной из некогда крупнейших риэлторских фирм - ООО "Бизнес Дом", имевшей свою сеть из десятка агентств. В эту сеть косяками заходили доверчивые клиенты. Бдительность у народа притупилась, поскольку фирма на рынке существовала уже около десяти лет вроде бы сравнительно честно, и по этой причине покупатели с продавцами рассчитывались живыми деньгами через "кассу фирмы".

Держал кассу непосредственно руководитель "Бизнес Дома". Деньги были приличные, и ощущать их в своих руках было весьма приятно. Да и не только ощущать. По версии следствия, он их просто-напросто присваивал и распоряжался ими по своему усмотрению, и в дальнейшем построил эту пирамиду. Когда в кассе денег оказалось до неприличия много, естественно, возникло искушение окончательно ими завладеть. По этой причине клиенты, пришедшие однажды по делам в головной офис фирмы на Первой Речке, обнаружили, что дверь на лопате. Поскольку каждый из них либо внес аванс, либо полную сумму за покупаемую квартиру или уже "продал" свое жилье и ожидал деньги от фирмы, то всем им было обидно лишиться своих денег или квадратов, и они обратились в милицию. Оказалось, что большой моральный и материальный ущерб действиями фирмы был нанесен порядка двадцати клиентам. Вероятно, что часть других, понимая, что денег все равно не вернуть, вообще не стала подавать заявления.

Проверка еще одного владивостокского агентства "А" по работе с недвижимостью показала, что при объявленных низких расценках на его услуги в 1000-1500 руб. оно хорошо зарабатывало на разнице между ценами продажи и покупки. При этом в одночасье была накрыта касса, где находилась сумма в 7 млн руб.

Вообще, расчеты через риелторскую фирму, а не напрямую между продавцом и покупателем - это обычная практика. Обоих уверяют, что так оно надежнее - с фирменной-то гарантией. Ну, можно еще подключить в качестве посредника банк, застраховать сделку через страховое агентство, провести ее через нотариуса и пр. Хотя принципиально продавец и покупатель могут сами грамотно и без "накруток" на услуги посредников провести сделку по хорошо составленному договору. Советы и "технологии", как обойтись без услуг риелторов и грамотно рассчитаться, можно легко найти в сети Интернет.

Как риелторским фирмам удается "нагревать" клиентов? По-разному. Например, в условиях договора прописываются суровые санкции, если ты откажешься от услуг агентства в течение этого года, при этом фиксируется цена. И есть квартиры, которые продаются по 6-8 месяцев и более. За это время цена объектов на рынке недвижимости может вырасти на 15-20%. И эту разницу между "прошлым и будущим" риелторская фирма может спокойно положить себе в карман, конечно, если ей удается "удержать цену". При этом покупателя, конечно же, оболванивают, чтобы он покупал сегодня то, что есть, и не ждал, когда квартиры подорожают еще больше. В общем, кому-то рост цен на жилье - мачеха, а кому-то - мать родная. И все законно, чинно и благородно.

О том, как риелторы дурят клиентов, сегодня написано весьма много, и хотя бы с немногим из этого перед тем, как решить стоит ли к ним обращаться, желательно ознакомиться заранее. В том же Интернете - на форумах, страницах изданий по недвижимости и проч. Это поможет избежать ошибок. Ну а если все же вы решитесь обратиться к посредникам, то дело надо иметь с надежными компаниями и людьми, которые дают серьезные гарантии и работают честно.