Поздравляем вас с весенними праздниками!

Пусть радость, любовь и достаток будут в ваших домах, а надежность и комфорт обеспечит Компания «Динас».

с 18 февраля по 18 марта ДИЗАЙН-ПРОЕКТ В ПОДАРОК

На сегодняшний день «Динас» возводит здания класса «Премиум» и «Бизнес» в лучших районах столицы Приморья. Объекты компании - это современные высотные жилые дома и административно-торговые комплексы. Особое внимание компания «Динас» уделяет надежности, качеству и красоте. Используются только современные технологии, соблюдаются высочайшие стандарты качества.

Компания «Динас» была признана «Лучшим предприятием строительной сферы г. Владивостока». Замечу, что некоторые компании даже копируют проекты уже построенных домов «Динас». Доверие покупателей и арендаторов, авторитет на строительном рынке города и края компания завоевала в первую очередь благодаря своему профессионализму и индивидуальному подходу к каждому клиенту и партнеру.

От лица дирекции компании «Динас» я хочу поздравить дорогих мужчин и женщин с традиционными весенними праздниками. Строительство объектов на наших площадках идет в соответствии с разработанным планом, полным ходом… Уже само качество и надежность, предлагаемые нашей компанией, можно считать подарком. Но - праздник есть праздник! Приходите, и наши высококлассные специалисты помогут вам разработать планировку квартиры с учетом ваших индивидуальных пожеланий и соблюдением всех установленных норм! Дизайн-проект - подарок, который вы можете получить в знак нашего уважения вместе с наилучшими пожеланиями.

Телефон по вопросам приобретения квартир и коммерческих площадей: 99-20-20, 99-30-30.

Телефон по вопросам аренды офисов: 91-55-00

www.dinas-vl.ru