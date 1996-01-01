Чего не хватает Владивостоку для полного счастья? Ну, конечно же, заветного моста на остров Русский. Ничуть не сомневаясь в необходимости стройки века, корреспондент "ЗР-Диалог" обратился к социально активным горожанам с вопросом: "Будь на то ваша воля, какие объекты вы бы построили во Владивостоке в первую очередь?" И оказалось, что в списке сооружений первой необходимости лидирует вовсе не мост, а очистные системы и дешевое жилье.

Андрей СИГИДИН, главный архитектор института "ТИГРИС":

- Строительство какого-то отдельного объекта по большому счету ничего не решает. К этому вопросу надо подходить с позиции художника, рисующего картину. Сначала надо создать общую ее композицию, а уже потом вырисовывать отдельные детали - листочки, веточки и проч.

На мой взгляд для Владивостока прежде всего требуется определить обязательные правила застройки, которым в дальнейшем и следовать. Затем подтянуть инфраструктуру - то, что имеется, уже не выдерживает и выходит из строя. И третье, необходимо развивать транспортную сеть Владивостока. Если к горожанам добавится довольно много гостей, то трудно представить, как по нашим улицам можно будет ездить.

Алексей МЕЛЬНИКОВ, заместитель начальника ВМСУ ТОФ по маркетингу:

- Прежде всего надо построить те дороги и развязки, предусмотренные новой транспортной схемой города, и реализовать проекты, о которых не раз писалось в нашей прессе: мосты через бухту Золотой Рог и на о. Русский, дороги вдоль Амурского залива, с Чуркина через Вторую речку, Седанку и п-ов Де-Фриз в район пос. Надеждинского, многоуровневая развязка в районе пл. Луговой и др. Кроме того, очень многие второстепенные городские дороги надо расширять, они перестали справляться с транспортными потоками и город вернулся к "транспортному параличу" начала 1990-х гг.

Вторым важным по степени значимости строительством для города я считаю развитие сети новых гостиниц высокого класса и современного уровня обслуживания, в которых мы могли бы принимать гостей-инвесторов, о которых говорится уже около двух десятков лет. Надо понимать, что солидные бизнесмены должны ощущать прием соответствующего им достоинства.

Елена ДОРОГОВА, директор Представительства Морского банка во Владивостоке:

- Я бы очень хотела, чтобы в нашем городе построили большой медицинский лечебно-диагностический центр для диагностики и лечения онкологии, желательно с удобной парковкой. Для города это очень насущная проблема.

Елена СТАРОСТИНА, пресс-секретарь Дальневосточного отделения WWF:

-Я 47 лет живу в этом городе, работаю в природоохранной организации. Конечно, я - за то, чтобы владивостокцы наконец перестали ходить "под себя" и построили в городе очистные сооружения. Я неделю назад была в Сан-Франциско: похожий рельеф, похожий климат и те же 800 000 проживающих на территории человек. У них три завода по очистке сточных и ливневых вод. У меня был экологокультурный шок, когда наша группа по приглашению госдепартамента США побывала на одном из таких заводов. Вода сбрасывается в океан абсолютно прозрачная, по составу близкая к дождевой. Так они еще трубу в океан протянули на 7 км и поставили установку для равномерного смешивания этой очищенной воды с океанической.

Второе, что нужно построить - мусороперерабатывающий завод. Ввести раздельный сбор бытового мусора, как в Японии. Пусть за каждым районом будет закреплена машина, которая раз в неделю собирает макулатуру, пластик и т.д. К сожалению, такой вопрос не решить инициативой на местах. Даже если город выделит машины для сбора мусора, то сейчас его некуда везти. Нужно решение на правительственном уровне о строительстве и, как это не парадоксально, раздельном сборе бытовых отходов. Иначе так и будем ходить "под себя".

Наталья РЫБИНА, начальник рекламного отдела:

- Дешевое жилье! Не секрет, что квартирный вопрос очень остро стоит не только во Владивостоке, но и в стране вообще. Особенно сильно он бьет по молодым семьям.

Евгений, ведущий "Русского радио":

- Хочу, чтобы в городе появились жилые дома, квартиры в которых были бы доступны нормальным людям, а не только детям чиновников из краевой администрации. А для творческих работников хорошо бы построить отдельный дом, чтобы хорошие люди и хорошие идеи друг друга не теряли.