www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.1 р. 100 JPY: 55.93 р.
EUR: 72.85 р. 10 CNY: 93.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Сниженный балл дорого стоит?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Появилась причина, по которой любое строительство нового капитального здания или сооружения во Владивостоке или же реконструкция имеющегося должны будут пройти государственную экспертизу.

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, по которому изыскания под строительство и проектирование на территориях с сейсмической активностью в семь баллов и выше обязательно должны проходить госэкспертизу.

Мнения специалистов остаются прежними: примеры Нефтегорска, землетрясений в Корякии и на юге Сахалина - это то, что может произойти, если фактор повышенной сейсмики будет игнорироваться.

Стоит отметить, что практически все новое строительство, ведущееся во Владивостоке, по традиции запроектировано в тех же 6 баллах, что и строившиеся ранее хрущевки. Профессионалы, правда, отмечали, что один балл прочности к этому все равно надо причислять, потому что строили с определенным запасом на эту пресловутую "прочность". Но остался ли тот запас прочности в зданиях, что простояли по 30-50 лет?

Даже с новыми монолитно-каркасными домами, которые якобы выдержат землетрясение в 9 баллов, не все так просто. Оказывается, в проекты реально не закладываются те марки цемента, та арматура и конструктивные решения, которые и должны подтверждать эту сейсмоустойчивость.

Нельзя сказать, что угроза землетрясения сегодня полностью не учитывается. Например, те же мосты через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный вроде бы проектируют с учетом сильных подземных толчков. Вероятно, и в другие объекты саммита "сейсмосоставляющая" будет привнесена - здесь дело чести страны. Поправки о проектировании и изысканиях "в сейсмике" на опасных, с точки зрения сильных землетрясений, территориях предполагается внести в ст. 1 и 49 Градостроительного кодекса РФ. И будем надеяться, что закон где-то будет исполняться.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru