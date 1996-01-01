Сниженный балл дорого стоит?

Появилась причина, по которой любое строительство нового капитального здания или сооружения во Владивостоке или же реконструкция имеющегося должны будут пройти государственную экспертизу.

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, по которому изыскания под строительство и проектирование на территориях с сейсмической активностью в семь баллов и выше обязательно должны проходить госэкспертизу.

Мнения специалистов остаются прежними: примеры Нефтегорска, землетрясений в Корякии и на юге Сахалина - это то, что может произойти, если фактор повышенной сейсмики будет игнорироваться.

Стоит отметить, что практически все новое строительство, ведущееся во Владивостоке, по традиции запроектировано в тех же 6 баллах, что и строившиеся ранее хрущевки. Профессионалы, правда, отмечали, что один балл прочности к этому все равно надо причислять, потому что строили с определенным запасом на эту пресловутую "прочность". Но остался ли тот запас прочности в зданиях, что простояли по 30-50 лет?

Даже с новыми монолитно-каркасными домами, которые якобы выдержат землетрясение в 9 баллов, не все так просто. Оказывается, в проекты реально не закладываются те марки цемента, та арматура и конструктивные решения, которые и должны подтверждать эту сейсмоустойчивость.

Нельзя сказать, что угроза землетрясения сегодня полностью не учитывается. Например, те же мосты через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный вроде бы проектируют с учетом сильных подземных толчков. Вероятно, и в другие объекты саммита "сейсмосоставляющая" будет привнесена - здесь дело чести страны. Поправки о проектировании и изысканиях "в сейсмике" на опасных, с точки зрения сильных землетрясений, территориях предполагается внести в ст. 1 и 49 Градостроительного кодекса РФ. И будем надеяться, что закон где-то будет исполняться.