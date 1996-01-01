Животновод стал заслуженным

Сергею РЕДЬКИНУ, директору ЗАО "Милоградовское-1" в Ольгинском районе Приморского края, присвоено звание "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ".

"Милоградовское-1" было сформировано в 1990 г. на базе бывшего совхоза, основное направление деятельности предприятия - молочное животноводство. Почетное звание присвоено Сергею Редькину 6 февраля указом Президента РФ Владимира ПУТИНА "За заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд".