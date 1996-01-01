Киндер-досуг

Индустрия развлечений для детей (впрочем, как и для взрослых) в России еще очень молода - десять лет, не старше. Сегодня это направление представлено всего несколькими профессиональными операторами, но эксперты предрекают ему динамичный рост. Ведь российское общество уже достигло той стадии развития, когда хочется, выражаясь фигурально, не только хлеба, но и зрелищ. Рынок детских развлекательных центров во Владивостоке изучал корреспондент ДДГ "ЗР".

На данный момент в городе действуют три крупных досуговых центра для детей. Первый из них, "Золотой Ключик" на Морском вокзале, появился в конце 2004 г., в 2006 г. заработал Fantasy Land в ТЦ "Максим", наконец, осенью прошлого года открылся "Остров сокровищ" в ТЦ Clover house. Если в первых двух случаях развлекательные комплексы созданы местными компаниями, то самый молодой игрок - "Остров сокровищ" - входит во всероссийскую сеть "Я играю" холдинговой компании "Кловер Групп". Кроме того, в разных районах Владивостока функционирует целый ряд небольших детских центров.

"Спрос на подобные услуги в нашем городе только формируется, - считает Леонид ПОЛИВОДА, арт-директор Fantasy Land. - Я думаю, что существующих развлекательных центров для нашего города вполне достаточно. В то же время нельзя сказать, что мы составляем друг другу острую конкуренцию: у каждого своя ниша, свой подход к организации досуга и свой круг клиентов, который во многом определяется местоположением. Думаю, в дальнейшем спрос будет расти, но всё происходит не так быстро, как хотелось бы".

София БУРНОС, арт-директор "Острова сокровищ", соглашается с коллегой в том, что каждый центр занимает свою нишу, различаются даже возрастные аудитории, несмотря на то что везде предусмотрены развлечения для детей от 2 лет и до подросткового возраста.

Создание развлекательной зоны на территории торгового центра - известный маркетинговый ход, который Россия позаимствовала на Западе. В последние годы и в нашей стране шопинг становится неотъемлемой частью modus vivendi: поход по магазинам помогает расслабиться, доставляет удовольствие, и зачастую это не зависит от потраченной суммы - важен сам процесс. Но нельзя сказать, что развлекательные зоны служат только для того, чтобы привлечь покупателей в торговые комплексы - как правило, здесь идет процесс "взаимного опыления": такое соседство выгодно и тем и другим.

Заметим, что инициаторами создания всех крупных досуговых центров во Владивостоке явилось само руководство торговых комплексов и комплекса "Морской вокзал".

Крупные детские центры позиционируют себя как место отдыха для всей семьи и помимо игрового оборудования предлагают развлекательную программу. "Мы постоянно проводим театрализованные представления с участием сказочных героев, с играми и конкурсами, - рассказывает Елизавета ФОМИНА, специалист по маркетингу ЗАО "Портпассервис" (ДРЦ "Золотой Ключик"). - В ближайшем месяце у нас запланированы День именинника, праздник 8 Марта, народные гуляния в честь Масленицы и другие мероприятия".

"В субботу, воскресенье и праздничные дни на "Острове сокровищ" всегда многолюдно, но мы решили проводить мероприятия не только по выходным, но и в середине рабочей недели, чтобы привлечь посетителей, - отмечает София Бурнос. - Например, по средам мы организуем "Академию пана Кляксы" - это творческие развивающие занятия для самых маленьких".

При профессиональном подходе в игровом зале проводится зонирование в зависимости от возраста детей: самым маленьким вряд ли будет уютно рядом с подростками и наоборот. Предусмотрены и услуги няни: за отдельную плату родители могут оставить ребенка под присмотром педагога и отлучиться по делам.

Наконец, в развлекательных комплексах традиционно выделяются зоны для проведения детских праздников - здесь они проходят гораздо интереснее, чем в домашних условиях, к тому же для родителей меньше хлопот, и стоит это не так дорого. Кроме праздничного меню, для детей часто заказывают развлекательную программу со сказочными персонажами. Есть и такие центры, которые специализируются только на коллективных праздниках.

"Наша специализация обусловлена местоположением: мы соседствуем с ночным клубом Yellow Submarine, и никаких торговых комплексов поблизости нет, - рассказывает Евгения БЕЛИКОВА, директор одноименного развлекательного центра. - Поэтому сложилось так, что дети приходят к нам не поодиночке, а целыми коллективами. Бывает, что в одном зале празднуют сразу две или три компании - как правило, клиенты против этого не возражают, дети быстро знакомятся, перемешиваются и весело проводят время".

Во Владивостоке о буме детских развлекательных центров говорить пока не приходится, но подъем уже наметился: практически во всех торговых центрах, которые предполагается ввести в эксплуатацию в ближайшие годы, запланированы развлекательные зоны. Вопрос только в том, что они будут включать и насколько профессионально будут исполнены.

Елена СУРОЕГИНА, генеральный директор холдинга "Кловер Развлечение" (сеть "Я играю"):

- "Кловер Развлечение" входит в состав холдинговой компании "Кловер Групп", которая была создана в России четыре года назад. В ближайшие годы "Кловер Групп" планирует построить крупные торговые комплексы в 50 городах России, в 31 из них будут присутствовать детские развлекательные центры. На сегодняшний день уже запущены комплексы в Нижневартовске и Владивостоке, впереди - Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск...

- Как вы оцениваете рынок Владивостока? Что можете сказать о перспективах развития этой отрасли в Дальневосточном регионе?

- Прежде всего, меня порадовало то, что во Владивостоке родители уделяют много внимания своим детям - мы пришли на подготовленную почву, и я вижу, что наши усилия не проходят даром. Поначалу мы долго размышляли, сколько комнат для детских праздников стоит выделить в рамках развлекательного центра - одну или две? В конце концов, решили, что две, и не прогадали. Оказалось, что эта услуга пользуется во Владивостоке большой популярностью, в день рождения родители не ограничиваются дежурными подарками, а хотят устроить своему ребенку настоящий праздник. Что касается предложения, я считаю, что на данный момент существующих детских центров для вашего города вполне достаточно. Конечно, со временем спрос будет расти, но на месте следующего игрока, который решится выйти на этот рынок, я бы не стала открывать развлекательный комплекс в центре Владивостока, а выбрала бы другое место, тем более что город занимает достаточно большую площадь, и пробки здесь не редкость.

Если говорить о Дальневосточном регионе, то в планах "Кловер групп" на ближайшие шесть лет он отсутствует, но думаю, что вскоре сюда придут другие федеральные игроки (например, Crazy Park, Star Galaxy, Game Zone), тем более что Москва в последнее время уделяет Дальнему Востоку повышенное внимание. В отличие от местных компаний, у "сетевиков" другие финансовые возможности и технологии отработаны до мелочей.

- От чего, на ваш взгляд, зависит успех детского развлекательного центра?

- Можно выделить несколько факторов. Во-первых, расположение, во-вторых, концепция и набор развлечений. Нужно поддерживать чистоту и комфортную температуру, игровые аппараты, туалеты, гардероб, эскалаторы должны работать без перебоев и содержаться в идеальном состоянии. Мы хотим создать атмосферу праздника и хорошего настроения, чтобы посетители чувствовали себя уютно, чтобы к нам приходили не просто покататься на аттракционах и поиграть на аппаратах, а приятно провести время. Нельзя забывать и про обратную связь: мы постоянно проводим анкетирование среди посетителей и стараемся реагировать на все замечания и пожелания. Наконец, играет роль и ценовая политика: я считаю, что развлечения в детском центре должны быть доступны посетителям с разным достатком.

- Поскольку отрасль молодая, можно предположить, что подготовленных специалистов на рынке труда очень мало. На что вы ориентируетесь при подборе персонала?

- Главное - это состояние души, а обучить персонал мы можем самостоятельно. Зарплаты в нашей сети конкурентоспособные, по-другому и быть не может, но я считаю, что каждый сотрудник развлекательного комплекса, независимо от должности, должен получать удовольствие от общения с детьми.