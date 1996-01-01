"Аэрофлот" не будет увеличивать число дешевых билетов с Дальнего Востока

Контролируемая государством авиакомпания "Аэрофлот" не сможет увеличить число дешевых билетов с Дальнего Востока в центр России, приводит слова главы компании Валерия ОКУЛОВА, пишет "ИТАР-ТАСС".

Окулов заявил, что у "Аэрофлота" уже достаточно давно "введен специальный тариф на билеты с Дальнего Востока в европейскую часть России". По его словам, такой билет стоит 12 тыс. руб., по такой цене продается около 5% билетов. Глава компании признал, что "спрос на билеты по социальному тарифу остро повышен". Однако "экономика компании не позволяет увеличить количество таких билетов", отметил он.