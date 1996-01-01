2-я Дальневосточная ярмарка недвижимости

В 2007-м владивостокский рынок недвижимости сделал еще один маленький шаг, чтобы приблизится к уровню организации рынка на западе. Прошла Первая Дальневосточная Ярмарка Недвижимости.

За три дня работы она стала своеобразным мостиком между словами "хочу" и "знаю как", между потребителями и акулами рынка недвижимости. Тонкости и нюансы "недвижимого дела" стали "компактнее", уместившись на площадке выставочного комплекса, и "охватимыми" в срок выставки. И теперь через каждые полгода этот "мостик" будет становиться прочнее и короче. Два раза в год жители Владивостока теперь имеют возможность общаться лицом к лицу со специалистами и знатоками рынка недвижимости, а не просто иметь дело с абстрактными компаниями, существующими вне общественной жизни.

Организаторы, воодушевленные успехом первой Ярмарки, с энтузиазмом взялись за подготовку к апрельскому событию. А это значит, что им будет чем удивить в этот раз. Возросло количество участников, отлажены контакты, появились новые возможности как для участников, так и для посетителей. Постоянно появляются все новые идеи. Но цель выставки не изменилась - сплотить специалистов разных направлений и компаний, сблизить "потребителя" и "профессионала", и, конечно, сделать рынок недвижимости Владивостока более цивилизованным.

Пройдет ярмарка с 3 по 6 апреля, в выставочном комплексе на Батарейной, 6а. "Ярмарка Недвижимости", как и в прошлый раз, соберет представителей всех направлений, работающих на рынке недвижимости.