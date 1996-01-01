Начало года дало 4% рост цен на рынке недвижимости Владивостока

Не успели отгреметь новогодние праздники, а цены на квартиры в среднем по городу Владивостоку, "порадовали" увеличением на 4%. Для сравнения: официальная инфляция в России в январе составила 2,2%.

Если рост на квартирном рынке и дальше будет таким бурным, то рекорд ушедшего 2007 г., составивший 50%, будет побит. Чем прошлый год был похож, а чем отличался от сегодняшних реалий? Безусловно, самым очевидным отличительным фактором являются цены.

В конце 2000 г. новое жилье, впервые после августа 1998 г., подорожало. В 2000 г. наиболее дорогие квартиры продавались по ул. Верхнепортовой по $600-800 за 1 кв. м, по Океанскому проспекту квадратный метр нового жилья предлагался по $700. В основном же цены держались на уровне $400-$550 за 1 кв м жилой площади. Самое дешевое жилье в 71-м микрорайоне - $240, что объясняется менее удачным расположением.

Сегодня, несмотря на увеличение количества строящихся и вводимых жилых объектов, средняя стоимость новостроек выросла в 3 раза и составляет $1200-1400 за "квадрат". Самыми дорогими традиционно остаются районы Центра, Эгершельда и 1-й Речки. Но к ним подтягиваются и другие районы, особенно если жилье отличается повышенной комфортностью. В качестве примера, жилой комплекс "Аркада-хаус", что в районе 100-летия Владивостока. Квадратный метр здесь стоит $2000-2500. Интересно отметить, что соседние с "Аркадой" новостройки предлагаются к продаже значительно дешевле, что может быть связано с классом новостроек.

В целом, сравнивая разницу в цене между первичным и вторичным рынком, можно отметить, что на конец 2000 г. первичное жилье предлагалось, как правило, дороже вторичного. Не были четко выражены сегменты рынка первичного жилья. В конце 2007 г., напротив, вторичное жилье часто дороже, чем на первичном рынке. Особенно это зависит от стадии строительства новостройки: чем ближе к началу строительства, тем дешевле, хотя и риски в этом случае выше. Превосходство новостроек встречается только в сегменте так называемого элитного класса.

Вторичный рынок практически не претерпел изменений в том, что касается районов города, лидирующих по ценам на квартиры. Так, самыми дорогими по-прежнему остаются Центр, Эгершельд, 1-я Речка и Некрасовская. Стоимость квадратного метра вторичного жилья здесь предлагается в настоящее время почти за $2800, тогда как в 2000 г. квартиры в тех же районах (без учета Некрасовской) предлагались всего за $400 за 1 кв. м. Тенденция последних лет - заявка на лидерство со стороны других районов, в частности проспект 100-летия Владивостоку, БАМ, 2-я Речка, где спрос, а следовательно, и стоимость квартир повышаются и в среднем составляют теперь без малого $ 2700 за кв. м. Аутсайдерами, как и раньше, остаются такие районы, как Чуркин, Тихая с ценой $ 2350 и особенно Змеинка - средняя стоимость здесь всего около $ 2000 за "жилой метр". Вместе с тем, вероятно благодаря перспективам развития этих районов, их средние цены постепенно сокращают отрыв от лидеров.

Так, рост средних цен в районе Тихой за ушедший год составил около 90%, при общем росте только 50%. Если иметь в виду две основные стратегии покупателей на рынке жилья, недооцененные районы были весьма привлекательны и как инвестиционный актив, и как средство улучшения жилищных условий граждан с относительно небольшими доходами.

В целом, средняя по городу цена предложения квартир на вторичном рынке в г. Владивостоке к концу января около $2600 кв. м. Рост в сравнении с аналогичной ценой семилетней давности - 8,4 раза, то есть среднегодовой номинальный темп роста за семилетку 36%. К слову, это означает, что темпы роста стоимости жилья в последнее время отнюдь не замедляются, как говорят эксперты, напротив, они ускорились (50% против 36%). Небезынтересно сопоставить ситуацию в г. Владивостоке и в других крупных городах нашей страны.

Как видно на графике, Владивосток, несмотря на довольно высокий рост цен за период 2000-2007 гг. (аналогично г. Санкт - Петербургу), имеет один из самых высоких темпов номинального прироста цен в 2007г. (2-е место после Красноярска).

Ускоренные темпы роста цен (реальный индекс цен на жилье - рицж) не сопоставимы с ростом реальных заработных плат (рзп) и реальных располагаемых денежных доходов населения (ррддн), как показано на графике №2.

Такая бурная динамика, на наш взгляд, связана с другим важным отличием рынков жилья 2000 г. и 2007 г. - бурным развитием ипотечного кредитования. За 1-е полугодие 2007г. по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. рост объемов кредитов по РФ составил в среднем 2,3 раза, тогда как ДФО продемонстрировал рост в 5,6 раза.

Учитывая один из самых низких показателей обеспеченности жильем в расчете на жителя, снижение цен на жилую недвижимость в перспективе Владивостоку не грозит.

Аналитический обзор подготовлен оценочной компанией НП "Клуб Профессионал".