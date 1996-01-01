"Сола Медиа" займется рекламой

На рынке телевизионной рекламы Приморья появилось еще одно специализированное рекламное агентство - "Сола Медиа".

Рынок телевизионной рекламы в Приморье продолжает расширяться. Тенденций последних двух лет стало появление рекламных агентств-студий, которые специализируются в производстве рекламной видеопродукции, но своего эфира не имеют. Такие агентства покупают эфир для проката своей продукции на известных телеканалах, а цену за прокат включают в стоимость своих услуг по производству рекламных роликов или сюжетов. По такому принципу работают известные во Владивостоке рекламные агентства "Портфолио" и "Премиум", размещающие свою продукцию на канале "ОТВ-Прим".

Буквально на днях на рынке появилось еще одно агентство подобного рода - "Сола Медиа". Его владельцем и креативным директором стала режиссер Юлия СОЛОМОНОВА, экс-ведущая популярной молодежной программы "Прим-Экстрим", выходившей несколько лет назад на 23-м канале.

Новое агентство будет специализироваться на производстве полутораминутных рекламных сюжетов в информационно-развлекательном жанре. Размещаться они будут на телеканалах "Лица-23" и "46 - канал".