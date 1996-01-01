Нас мало, но мы в АТЭС!

Структурные изменения в экономике края

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов в крае на 1 января 2008 года зарегистрировано 60.8 тысячи хозяйствующих субъектов всех форм собственности. Из их числа предприятия государственной собственности составляют 3%, муниципальной - 5%, частной собственности - 82.6%.

Во вновь создаваемые объекты продолжается вложение частного капитала (93.7%), доля государственной и муниципальной собственности невелика (1.6%).

В числе организаций частной формы собственности 83.4% учреждены отдельными гражданами Российской Федерации, остальные - юридическими лицами.

Кроме того, в составе Статрегистра учтено 48.2 тысячи предпринимателей без образования юридического лица, из них около 65% заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Производство товаров и услуг

Индекс выпуска продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности за 2007 год относительно 2006 года составил 102.9% (2006 к 2005 - 104.6%).

Коммерческую деятельность отражает оборот организаций. В него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей).

Оборот организаций всех видов хозяйственной деятельности за 2007 год составил 446.7 млрд. рублей (114.9% к 2006).

Промышленное производство

Индекс промышленного производства за 2007 год по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 100.3% по полному кругу производителей и 99.3% - по крупным и средним организациям.

Ситуация в отдельных сферах экономической деятельности за 2007 год по сравнению с 2006 годом сложилась следующим образом.

Индекс производства по добыче полезных ископаемых составил 108.4%. Добыто 9745 тысяч тонн угля, что на 8% ниже уровня 2006 года. Допущено отставание по добыче меди в концентрате (на 14%), плавико-шпатового концентрата (на 26%). Увеличено производство цинка в концентрате (на 16%), свинца (на 15%), материалов строительных нерудных (на 15%), концентратов вольфрамовых (на 7%). Индекс производства по виду деятельности "обрабатывающие производства" составил 101.7%.

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, составил 103.9%.

Индекс текстильного и швейного производства составил 82%. Выпуск трикотажных изделий сократился почти в 22 раза и составил всего 313 тысяч штук. Индекс производства изделий из кожи и производства обуви составил 44.1%. Выпущено 791.1 тысячи пар обуви, что на 1003.2 тысячи пар меньше прошлого года.

Индекс производства по виду деятельности "обработка древесины и производство изделий из дерева" составил 101.4%. Возросло производство шпона строганного на 8% и пиломатериалов - на 2%, паркета - сократилось на 10%.

Индекс производства по виду деятельности "целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность" составил 106.6%. Возросло производство книг и брошюр (на 17%), газет (на 3%). Сократился выпуск картона гофрированного товарного на 16%, ящиков из картона - на 13%.

Индекс химического производства составил 107.6%. Увеличился выпуск моющих средств (на 33%), лекарственных средств (на 26%), борной и серной кислоты (на 6% и 5% соответственно); сократилось производство чистящих средств на 2%.

Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий составил 141.5%. Выпущено 9393 тонны изделий из пластмасс (117% к 2006), 89.2 тысячи квадратных метров металлопластиковых окон (125%), 14.9 тысячи квадратных метров дверей (138%).

Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов составил 131.1%. Произведено цемента 1204 тысячи тонн (рост в 1.6 раза), сборных железобетонных конструкций - 124.4 тысячи кубических метров (сокращение на 28%), стеновых материалов - 32 миллиона штук условного кирпича (сокращение на 6%).

Индекс производства машин и оборудования составил 123%. Из бытовой техники увеличилось производство электропылесосов на 46%, холодильников и морозильников на 23%; сократился выпуск машин стиральных (на 9%) и печей СВЧ (на 3%).

Индекс по производству электрооборудования составил 82.4%. Из потребительских товаров увеличился рост производства проигрывателей цифровых лазерных (в 1.8 раза) и телевизоров (на 3%). Значительно сократился выпуск счетчиков электрических (на 77%). Индекс по производству транспортных средств и оборудования составил 86.5%; по прочим обрабатывающим производствам - 103.2%, в том числе по производству мебели - 100.3%.

Индекс производства по виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" составил 96%. За год выработано 8828 млн. кВт-ч электроэнергии (97%) и 12.5 млн. Гкал теплоэнергии (93%).

Сельское хозяйство

За 2007 год всеми сельхозпроизводителями (сельхозорганизации, хозяйства населения, крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели), по расчетам, получено сельскохозяйственной продукции в действующих ценах на 14.9 млрд. рублей, что на 1.8% больше объема 2006 года. Из нее на долю сельскохозяйственных организаций пришлось 34%, хозяйств населения - 61%, крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей - 5%.

Растениеводство. В хозяйствах всех категорий в 2007 году посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 335 тысяч гектаров (на 4% меньше 2006). Посевы зерновых культур занимали 104.6 тысячи гектаров, сои - 121 тысячу, картофеля - 43.9 тысячи, овощей - 12.2 тысячи, кормовых культур - 51.3 тысячи гектаров.

Животноводство. На начало 2008 года, по расчетам, в крае насчитывалось 64.2 тысячи голов крупного рогатого скота (сокращение по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 8%), из них 33.6 тысячи коров (на 5%); 22.8 тысячи овец и коз (на 4%); 71.7 тысячи свиней (рост на 14%); 2.9 млн голов птицы (на 10%).

В структуре поголовья на долю хозяйств населения, крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей приходилось 67% поголовья крупного рогатого скота (в том числе коров - 72%), свиней - 52, овец и коз - 89, птицы - 23%.

Сельскохозяйственные организации реализовали: 26.8 тысячи тонн скота и птицы, 23.2 тысячи молока, 62 тысячи зерна, 67.1 тысячи сои, 18 тысяч овощей, 12.7 тысячи тонн картофеля, 119.1 млн. штук яиц.

Лесозаготовки

Индекс производства по виду деятельности "лесозаготовки" составил за 2007 год 101.1%. Вывозка древесины достигла 4.5 миллиона кубических метров (101% к 2006), производство деловой древесины - 3.8 миллиона кубических метров (104%).

Рыболовство

Индекс производства по виду деятельности "рыболовство" составил 100%. Улов рыбы и добыча морепродуктов достигли 693.6 тысячи тонн, что на 9% выше уровня 2006 года.

Строительство

За 2007 год крупными и средними организациями за счет нового строительства, реконструкции и расширения введены в действие:

мощность по добыче 10 тысяч тонн свинцово-цинковой руды в год;

цех по производству пиломатериалов мощностью 15 тысяч кубических метров в год;

городские АТС на 3 тысячи номеров, сельские АТС на 60 номеров, радиорелейные линии связи протяженностью 2355 километров, подвижная радиотелефонная связь на 410 тысяч номеров, междугородные кабельные линии связи протяженностью 291 километр;

автомобильные дороги общего пользования - 12.7 километра, шесть комплексов дорожного сервиса.

За счет всех источников финансирования построены жилые дома общей площадью 340.6 тысячи квадратных метров, на 6.4% больше, чем за предыдущий год. В сельской местности введено 41.2 тысячи квадратных метров жилья (12.1% введенного жилья по краю), на 29% больше, чем в 2006 году.

В общем вводе жилья по краю населением построено 191.8 тысячи квадратных метров (больше в 1.5 раза). Ввод жилья осуществлен в 33 городах и районах края, в 18 из них ввод жилья вырос по сравнению с прошлым годом. В 27 городах и районах жилье вводилось только населением.

По федеральной целевой программе "Государственные жилищные сертификаты" для граждан, уволенных с военной службы, из органов внутренних дел (МВД России) и органов ГУИН (Минюст России) за год приобретено 157 квартир общей площадью 7719 квадратных метров. На их приобретение использовано 165.2 млн. рублей инвестиций, из них за счет безвозмездных субсидий из федерального бюджета - 160.6 млн. рублей.

Объем работ, выполненный по виду деятельности "строительcтво", составил 23492.7 млн. рублей, 108.5% к 2006 году. Организациями малого предпринимательства выполнено 53% объема работ по краю.

Транспорт

За 2007 год транспортом организаций всех видов деятельности перевезено 75.2 млн. тонн грузов (105.5% к 2006).

На железнодорожном транспорте объем перевозок грузов по сравнению с 2006 годом увеличился на 16%. Возросла погрузка лесных грузов - на 17% и цемента - в 1.7 раза, снизилась погрузка зерна и продуктов перемола - на 39%, угля - на 8%, рыбной продукции - на 7% и строительных грузов - на 2%.

С начала года отправлено 6392 пассажирских поезда (уменьшение на 1812) и 26650 - пригородных (увеличение на 3404).

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности составил 52.4 млн. тонн (107% к 2006).

На содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений краевого и федерального значения затрачено 1760.8 млн. рублей (на 2% меньше).

Морской транспортный флот снизил перевозки грузов в каботажном плавании на 26%, в заграничном - на 17%.

Силами и средствами основных морских торговых портов переработано 32.8 млн. тонн грузов (на 2.5% больше).

На воздушном транспорте во всех видах сообщения перевезено 6.8 тысячи тонн грузов (на 16% меньше), удельный вес международных перевозок в общем объеме составил 21%.

Транспортом общего пользования (без таксомоторного), по оценке, перевезено 162.2 млн. пассажиров (на 2% больше), пассажирооборот составил 5923.3 млн. пассажиро-километров (на 12%).

Аварийность на транспорте. На автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов зарегистрировано 4846 дорожно-транспортных происшествий (107% к 2006), в которых 552 человека погибли и 6354 человека получили ранения.

Связь

Объем услуг связи, оказанных организациями, за 2007 год оценивается в 14.5 млрд. рублей, из них оказанных населению - 8.6 млрд. рублей. По сравнению с 2006 годом услуги связи возросли на 18.2%.

На 1 января 2008 года число основных телефонных аппаратов, подключенных к сети общего пользования традиционных операторов связи, составило 509 тысяч единиц и увеличилось с начала года на 0.6%. Количество основных телефонов, установленных населению, составило 432.3 тысячи (на 0.1%). В эксплуатации находится 990 таксофонов традиционных операторов связи с универсальной карточной системой оплаты.

Число подключенных к сетям абонентских станций сотовой связи составило 2621.5 тысячи единиц и увеличилось с начала года на 31.8%.

Оптовый рынок

Общий объем оборота оптовой торговли составил 178 млрд. рублей, что выше объема 2006 года на 11.3% .

Оборот оптовой торговли организаций с основным видом экономической деятельности "оптовая торговля" составил 152.7 млрд. рублей (108.3% к 2006). Доля продаж крупными и средними организациями в обороте организаций оптовой торговли составила 28%.

Потребительский рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли по всем каналам реализации за год составил 119.2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 10.4% выше объема 2006 года.

Оборот края сформирован на 89% торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети, и на 11% - за счет продажи товаров на рынках.

Продано продовольственных товаров на 54.8 млрд. рублей (107.4% к 2006), непродовольственных товаров - на 64.4 млрд. рублей (113%).

Удельный вес алкогольных напитков и пива в обороте розничной торговли составил 13%.

Оборот общественного питания составил 4.9 млрд. рублей, выше уровня прошлого года на 6.4%.

Рынок услуг. За 2007 год населению края оказано платных услуг на 52 млрд. рублей, это на 10.3% больше, чем в 2006 году.

В структуре расходов населения на оплату услуг преобладающую долю составляли транспортные (33%) и жилищно-коммунальные услуги (23%), услуги связи (20%) и бытового характера (7%). Населению оказано услуг бытового характера на 3.5 млрд. рублей.

Более 60% объема бытовых услуг оказано физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Внешнеэкономическая деятельность

Внешнеторговый оборот края (c учетом торговли за пределами таможенной границы), по оценке, составил 5.9 млрд. долларов США, что на 30.8% выше, чем за 2006 год.

Объем экспорта рыбы и морепродуктов, добытых за пределами таможенной границы России рыбодобывающими предприятиями края, в 2007 году составил 411.3 млн. долларов США и увеличился по сравнению с 2006 годом на 24%, в натуральном выражении составил 265.3 тысячи тонн, вырос на 16%.

Рыба и морепродукты экспортировались в 8 стран дальнего зарубежья. Основные экспортеры рыбопродукции - Республика Корея (39%), Китай (30%), Германия и Япония (по 9%).

В товарной номенклатуре преобладали рыба свежая и мороженая (57%), ракообразные (16%), печень, икра, молоки мороженые (13%).

В товарной структуре экспорта края преобладали продовольственные товары, древесина и изделия из нее, минеральные продукты, металлы и изделия из них, импорта - машины и транспортные средства; текстиль, трикотаж и изделия из них, обувь; продовольственные товары и сельхозсырье для их производства, продукция химического комплекса.

Основу внешней торговли края составил товарообмен со странами дальнего зарубежья, доля которых во внешнеторговом обороте превысила 99%. Основными партнерами остаются Китай, Республика Корея, Япония и США.

В крае действовали 188 крупных и средних организаций, созданные предпринимателями Приморья при долевом участии иностранных инвесторов (в основном Китая, Республики Корея, США, Японии и Кипра).

Финансы

По данным департамента финансов администрации края, консолидированный бюджет (без внутренних оборотов) за год исполнен по доходам в сумме 57.7 млрд. рублей (на 22% больше аналогичного периода прошлого года), по расходам - 55.3 млрд. (на 20%). Профицит бюджета составил 2.4 млрд. рублей.

Более половины поступлений приходилось на доходы физических лиц - 28%, прибыль организаций - 13%, акцизы - 4% и имущество - 7%.

Задолженность по налоговым платежам (без учета задолженности по пеням и налоговым санкциям) в бюджетную систему края с учетом долгов предыдущих лет на 1 января 2008 года составила 7 млрд. рублей и увеличилась за год на 10.2%.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций края за январь-ноябрь 2007 года составил в действующих ценах 13.8 млрд. рублей прибыли (115% к соответствующему периоду 2006). Удельный вес убыточных организаций - 27.4%, ими получено 5.8 млрд. рублей убытка.

Цены

Индекс потребительских цен в декабре 2007 года по сравнению с декабрем 2006 года составил 109.7%, что выше аналогичного периода прошлого года (107.1%), но ниже, чем в целом по Российской Федерации (111.9%).

Цены на наблюдаемые продовольственные товары выросли на 12.5%, что на 5.7 процентного пункта выше, чем в 2006 году.

Лидерами по темпам роста цен в 2007 году оказались: рис (в 1.8 раза), сыры сычужные твердые и мягкие (в 1.5 раза), масло сливочное (на 34%), растительное (на 30%), яйца (на 27%), молоко и молочные продукты (на 25%).

Значительное удорожание наблюдалось на продукты питания, полученные в результате переработки зерновых культур. Цена на муку увеличилась на 30%, хлеб и хлебобулочные изделия - от 16% до 24%, отдельные крупы (пшено, овсяные хлопья "Геркулес") - на 21%, макаронные изделия - на 18%.

При среднем росте цен на плодоовощную продукцию на 8% морковь стала дороже на 18%, капуста свежая - на 20%, яблоки - на 21%, в то же время цены на картофель снизились по сравнению с декабрем 2007 года на 2.5%, на лук репчатый - на 10%.

В сфере общественного питания прирост цен составил в среднем 14%, в том числе на обеды в столовых в организациях - 24%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, рассчитанную для мужчины трудоспособного возраста, составила на конец декабря 2335 рублей и возросла на 18% по сравнению с декабрем 2006 года.

Рост цен на наблюдаемые непродовольственные составил с начала года 6.3%.

К концу года резко возросли цены на рынке автомобильного топлива. В целом с начала 2007 года дизельное топливо подорожало на 16%, бензин различных марок - на 13-14%, что в 4 раза выше, чем в 2006 году. Цены на топливо для населения выросли на 9%, в том числе на дрова - на 14%, уголь - на 11%.

Цены на платные услуги населению возросли с начала года на 9.5%.

Из услуг пассажирского транспорта выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования на 19%, услуги воздушного транспорта - на 8%, городского электрического - на 20%. Из наблюдаемых услуг связи городская телефонная связь стала дороже в среднем на 31%, проводное вещание - на 11%.

В жилищно-коммунальной сфере плата за отопление увеличилась на 4%, оплата жилья - на 7%, за услуги холодного и горячего водоснабжения - на 8% и 17%, вывоз мусора - на 11%. Услуги по снабжению электроэнергией подорожали на 13%, газоснабжения - на 14%.

В сфере бытового обслуживание увеличилась стоимость химчистки и стирки одежды (на 12-16%), услуг парикмахерских, бань и душевых (на 19%), ритуальные услуги (на 26%). Среди остальных видов услуг возросла плата за услуги высшего образования (на 12%), профессионального обучения (на 22%), путевки в дома отдыха (на 26%). Снизилась стоимость оплаты за услуги дошкольного воспитания на 4.8%.

В IV квартале 2007 года стоимость квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила в среднем по краю 41 тысячу рублей, на вторичном рынке жилья - 38 тысяч рублей. По сравнению с IV кварталом 2006 года цены на первичном рынке жилья выросли на 24%, на вторичном - на 27%.

Индекс цен производителей промышленных товаров с начала года составил 111.7%, в том числе в добыче полезных ископаемых - 116.1%, в обрабатывающих производствах - 110%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 112.9%.

Сводный индекс цен строительной продукции в целом составил 115.3%, в том числе индекс цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы) - 113.3%, на машины и оборудование, используемые в строительстве, - 111.9%, на прочие капитальные работы - 136.9%.

Индекс тарифов на наблюдаемые грузовые перевозки в среднем составил 97%, в том числе морским транспортом - 96.8%, автомобильным - 108.2%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц составил 89.4%, в том числе для бюджетных организаций - 93.3%, для коммерческих - 88.4%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции составил 110.8%, при этом на продукцию растениеводства - 110.9%, животноводства - 110.8%.

Из продукции животноводства значительное удорожание наблюдалось на молоко (на 20%) и яйца (на 36%).

Население и рынок труда

Численность постоянного населения края за 2007 год, по оценке, уменьшилась на 10.2 тысячи человек и на 1 января 2008 года составила 1995.7 тысячи человек.

По предварительным данным, за 2007 год родилось 22304 ребенка (на 6.5% больше, чем за 2006), умерло - 29086 человек (на 3.2% меньше).

Число умерших превысило число родившихся на 6782 человека (в 2006 - на 9117). Увеличился показатель младенческой смертности: из 1000 родившихся умерло 11.9 ребенка в возрасте до 1 года, против 10.7 в 2006 году.

В органах загса зарегистрировано 18073 брака (на 7.7% больше, чем в 2006) и 10804 развода (на 4.2% меньше). На 1000 заключенных браков пришлось 598 разводов (2006 - 672).

В течение года на постоянное место жительства в край прибыло 27520 человек, выбыло - 30944 человека. Миграционный отток населения уменьшился в сравнении с 2006 годом на 24%.

Рынок труда. Численность экономически активного населения края к концу года, по оценке, составила 1051.6 тысячи человек (свыше 52% общей численности населения), из них 973.2 тысячи заняты в экономике. Численность населения, не занятого трудовой деятельностью, которая в соответствии с методологией Международной Организации Труда квалифицируется как безработные, составила 78.4 тысячи человек (общий уровень безработицы - 7.5%). Официально зарегистрировано в службах занятости края 32.7 тысячи человек безработных (уровень официально зарегистрированной безработицы - 3.1%). Нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, состоящего на учете в органах службы занятости, на одну заявленную вакансию составила 1.6 человека (декабрь 2006 - 4.5).

Уровень жизни

Денежные доходы, полученные населением края за год, по оценке, сложились в сумме 255.2 млрд. рублей, по сравнению с 2006 годом увеличились на 17%.

Среднедушевые денежные доходы составили 10660 рублей в месяц, потребительские расходы на покупку товаров и оплату услуг - 7358 рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) по сравнению с 2006 годом увеличились на 8%.

Объем частных инвестиций на банковские счета возрос за год на 34% и составил на 1 января 2008 года 43.3 млрд. рублей, из них 10% приходилось на вклады в иностранной валюте в рублевом эквиваленте.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в 2007 году, по оценке, составила 13200 рублей (на 21% выше 2006 года), реальный размер её (с учетом изменения цен) вырос на 13%.

Наиболее высокий уровень заработной платы отмечен в организациях воздушного транспорта (в 1.9 раза выше среднекраевого уровня); финансовой деятельности (в 1.8); научных исследований и разработок (в 1.7); железнодорожного транспорта (в 1.6 раза). Значительно ниже среднекраевого уровня заработная плата в организациях сельского хозяйства, текстильного и швейного производства, по производству кожи и изделий из кожи, резиновых и пластмассовых изделий, мебели, обработки вторичного сырья, древесины, розничной торговли.

По уровню средней заработной платы одного работающего в 2007 году край занимал седьмое место среди девяти регионов Дальнего Востока.

Пенсии. На конец 2007 года численность пенсионеров, состоящих на учете в Приморском отделении Пенсионного фонда РФ, составила 511 тысяч человек (25.5% общей численности населения края). Средний размер пенсии составил 3695 рублей, что на 29% больше, чем на конец 2006 года, однако в реальном выражении (с учетом изменения цен) рост составил только 17.6%.

Эпидемиологическая обстановка

В течение года зарегистрировано 502 человека с болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (в 2006 году - 420 человек).

Образование

В 2007/2008 учебном году в крае работают 648 государственных и 16 негосударственных дневных общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 197.1 тысячи учащихся. Кроме того, 1 государственное образовательное учреждение находится на капитальном ремонте.

В общем числе всех учреждений 10 школ-интернатов, в которых обучается 2065 детей; 363 учреждения имеют группы продленного дня, их посещает 21.6 тысячи учащихся.

Подготовкой специалистов в крае занимается 10 самостоятельных государственных вузов, а также их 23 филиала и 3 филиала других регионов, 22 самостоятельных государственных средних специальных учебных заведения и их 35 филиалов, численность студентов в них составила соответственно 94.9 и 34.2 тысячи человек.

Наряду с этим работают 1 самостоятельный негосударственный вуз и 15 филиалов, расположенных за пределами края, в них обучается 2531 студент.

Правонарушения

По данным Управления внутренних дел, в 2007 году зарегистрировано 76.6 тысячи преступлений, что на 7% меньше, чем в 2006. На 100 тысяч человек населения зарегистрировано 3820 преступлений (в 2006 - 4097).

К уголовной ответственности привлечено 20 тысяч человек. Раскрываемость преступлений составила 40.2% (в 2006 - 39.9%).

Выборочно, по данным Приморкрайстата.