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Супермаркеты рулят

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В 2007 году оборот розничной торговли в Хабаровске увеличился почти на 20% по сравнению с 2006 годом. По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, всего в прошлом году торгующими организациями, а также на рынках города было продано товаров на 58,4 млрд руб.

Как сообщили РИА "Восток-Медиа" в пресс-службе мэрии, в последние годы постоянно увеличивается доля покупок, совершенных в магазинах и торговых центрах, - на долю рынков сегодня приходится лишь 15%. Горожане предпочитают совершать покупки с комфортом, ведь многие магазины и супермаркеты, предлагая огромный выбор товаров, обеспечивают удобное и качественное обслуживание. По-прежнему из всех средств, израсходованных на покупку товаров, 55% хабаровчане потратили на продукты. На эти цели из кошельков хабаровчан ушло более 32,1 млрд руб. Среднестатистический житель столицы края на приобретение продовольственных товаров тратил около 4500 руб. ежемесячно. Наиболее активно покупательская активность традиционно проявляется в декабре, в этом месяце люди готовятся к самому любимому празднику - Новому году, покупают подарки. В последнем месяце 2007 года жители краевого центра истратили на покупки около 8 млрд руб., что составило 13,6% от годового показателя.

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