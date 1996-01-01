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Приморье теряет привлекательность для иностранных туристов
На прошлой неделе в администрации Приморского края подвели итоги развития туристической отрасли за 2007 г. Полученные цифры говорят о том, что число приморцев, выезжающих за границу, по сравнению с предыдущим годом выросло на 25%, а вот число иностранных туристов, посетивших регион, увы, продолжает сокращаться.
Как подсчитали в департаменте международного сотрудничества и туризма, в прошлом году за границей побывали 964 тыс. жителей Приморья (в 2006 г. - 769 тыс.). Если учесть, что численность населения края, по официальным данным, составляет чуть меньше 2 млн человек, получается, что практически каждый второй приморец выезжал за рубеж, что звучит весьма оптимистично. Традиционно самые востребованные туры - в Китай, Японию и Республику Корея. В департаменте также отметили рост числа туристов во Вьетнам и Таиланд (в 2007 г. порядка 1,9 тыс. и 7,2 тыс. человек соответственно, в 2006 г. - 1,6 тыс. и 0,9 тыс. человек). Прежде всего, специалисты связывают это с открытием прямого авиасообщения между Владивостоком и указанными странами.
А вот поток туристов в обратном направлении - из-за границы в Приморье - сократился со 100 тыс. в 2006 г. до 70 тыс. в 2007 г. С одной стороны, выросло число туристов из США и Тайваня, с другой стороны, наши ближайшие соседи - Китай, Республика Корея и Япония - похоже, теряют интерес к Приморскому краю. Здесь мы наблюдаем такие цифры: 5,5 тыс. человек из Японии, около 7 тыс. из Республики Корея и более 50 тыс. из КНР. Для сравнения: в 2006 г. Приморье посетило порядка 7 тыс. японцев, 8,3 тыс. корейцев, 74,5 тыс. китайцев. Добавим, что за последние 4 года число китайских туристов сократилось более чем в 3,5 раза (в 2004 г. эта цифра составляла 178 тыс.). Конечно, тут можно вспомнить и отмену разовых загранпаспортов для граждан КНР, и запрет на посещение казино, но, судя по всему, дело не только в этом.
Что нового и интересного появилось в Приморье за прошедшую пятилетку, что позволило бы привлечь сюда иностранных туристов? Про растущие цены, грязь на улицах, катастрофическую нехватку общественных туалетов и криминальную обстановку и говорить нечего - всё осталось, как прежде. Последнее время мы только и слышим, что про захватывающие перспективы, но в реальности ничего не меняется. А раз так, надеяться на то, что в ближайшее время Владивосток, как по мановению волшебной палочки, превратится в туристический центр, по меньшей мере, наивно.
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