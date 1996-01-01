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Почта заработает по-новому
Изменения будут минимальными и ориентированными на особенности регионов в зависимости от их географических, экономических и политических факторов.
Светлана ДМИТРИЧЕНКО, руководитель группы по связям с общественностью УФПС Приморского края - филиала ФГУП "Почта России", рассказывает, что крупные отделения 1 и 2 класса в городах края в основном будут работать в том же режиме: с 8 до 20-21 часа в рабочие дни.
Отделения 3 класса, расположенные в средних городах, сельской местности, будут открыты с 8 до 20 часов с перерывом на обед. Для отделений, расположенных в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек, режим работы по субботам будет короче на один час - до 18.00. Перерывы на обед в один час будут теперь нефиксированными для всех регионов, а устанавливаться в зависимости от местных особенностей и по согласованию с администрацией в промежутке с 12 до 15 часов.
Для отделений почтовой связи 4 класса, расположенных в сельской местности, сохраняется 5-дневная рабочая неделя с выходными днями в воскресенье и одним из дней с понедельника по пятницу. Те из отделений, которые оказывают универсальные услуги с использованием Пунктов коллективного доступа в Интернет (ПКД), будут работать в графике: с понедельника по субботу с 8 до 17 часов, или с 9 до 18 часов, возможен вариант с 9 до 17 часов без перерыва на обед.
Небольшие отделения 4 класса, не оказывающие универсальные услуги связи с использованием ПКД, будут работать: с понедельника по пятницу с 9.00 утра до 17.00, в субботу - с 9.00 до 16.00.
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