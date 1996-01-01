www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Почта заработает по-новому

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Изменения будут минимальными и ориентированными на особенности регионов в зависимости от их географических, экономических и политических факторов.

Светлана ДМИТРИЧЕНКО, руководитель группы по связям с общественностью УФПС Приморского края - филиала ФГУП "Почта России", рассказывает, что крупные отделения 1 и 2 класса в городах края в основном будут работать в том же режиме: с 8 до 20-21 часа в рабочие дни.

Отделения 3 класса, расположенные в средних городах, сельской местности, будут открыты с 8 до 20 часов с перерывом на обед. Для отделений, расположенных в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек, режим работы по субботам будет короче на один час - до 18.00. Перерывы на обед в один час будут теперь нефиксированными для всех регионов, а устанавливаться в зависимости от местных особенностей и по согласованию с администрацией в промежутке с 12 до 15 часов.

Для отделений почтовой связи 4 класса, расположенных в сельской местности, сохраняется 5-дневная рабочая неделя с выходными днями в воскресенье и одним из дней с понедельника по пятницу. Те из отделений, которые оказывают универсальные услуги с использованием Пунктов коллективного доступа в Интернет (ПКД), будут работать в графике: с понедельника по субботу с 8 до 17 часов, или с 9 до 18 часов, возможен вариант с 9 до 17 часов без перерыва на обед.

Небольшие отделения 4 класса, не оказывающие универсальные услуги связи с использованием ПКД, будут работать: с понедельника по пятницу с 9.00 утра до 17.00, в субботу - с 9.00 до 16.00.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru