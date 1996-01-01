Офицерам предложат землю

В Воронеже прошло всероссийское совещание по решению социальных проблем военнослужащих, на котором губернатор Белгородской области Евгений САВЧЕНКО предложил предоставлять "каждому офицеру по завершении службы земельный участок в пределах до одного гектара", пишет "Рокфеллер.Ru".

Идею поддержал и первый заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, отметивший, что подобная мера имеет давние исторические корни и "сама по себе идея выделения земельных участков военнослужащим незадолго до окончания их службы достойна проработки".