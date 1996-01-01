Межкомнатные двери: как не ошибиться в выборе?

Чтобы приобретённый товар служил вам долго, надо знать его плюсы и минусы. Сегодняшний рынок межкомнатных дверей разнообразием предложений радует: импортные, отечественные, на любой вкус и кошелек. Однако все это многообразие можно разделить всего на три большие группы. Самыми дешевыми являются профильные пустотелые двери. Впрочем, низкая цена - практически единственное их достоинство. Предназначенные под покраску, они не придадут вашему интерьеру индивидуальности, а незаполненные пустоты не обеспечат никакой звукоизоляции.

Следующая группа - двери из натурального дерева. Красивые, прочные, хорошо сохраняющие тепло в доме и не пропускающие лишнего шума, они, наверное, никогда не потеряют своей популярности. Хотя недостатки у них все же есть: древесина очень гигроскопична и в условиях нашего приморского климата с сильно меняющейся влажностью имеет свойство напитываться водой и разбухать. Поэтому в дождливые периоды такая дверь может вовсе перестать закрываться. Современные технологии позволяют снизить гигроскопичность древесины и убрать эти проблемы, но цена при этом возрастает баснословно.

Практически сведен на нет этот недостаток у третьей группы дверей, изготовляемых из дерева и древоподобных материалов, - это шпонированные и ламинированные двери. Такая комбинация позволяет ограничить сезонные изменения размеров дверного полотна до трех-четырех миллиметров, что будет совершенно незаметно при его эксплуатации. Используемый для этого материал MDF (древесно-волоконная плита средней плотности) является одной из новейших разработок деревообрабатывающей промышленности. Он не только обладает высокой прочностью и влагоустойчивостью, но и абсолютно экологически чист и безвреден. В отличие от, например, ДСП - материала, постоянно выделяющего в воздух вредные вещества и давно запрещенного в Европе. А вот MDF там активно используется.

По своим конструкционным особенностям двери бывают филенчатые и щитовые. Щитовые попроще и потому подешевле. Филенчатые сложнее в изготовлении, дороже, но, как правило, легче по весу и меньше реагируют на изменения температуры и влажности. В качестве облицовки двери может применяться древесный шпон, миламиновая бумага или пластик (ламинат). Шпонированные двери оказываются дороже, но это оправдано, ведь натуральный материал приятнее и красивее искусственного. Такая дверь на вид не будет отличаться от сделанной из цельного массива.

Для клиентов, уважающих импорт, на приморском рынке представлены финские, итальянские, испанские двери. Но российские производители уже практически ни в чем им не уступают: фабрики Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Челябинска, Калининграда и Приморья тоже используют новейшие технологии, позволяющие составлять иностранцам достойную конкуренцию. Отличают их друг от друга не только технологические и дизайнерские решения, но и цены, во многом зависящие от стоимости доставки от фабрики к магазину, а также предлагаемый продавцами сервис.

Причем последний может очень сильно зависеть от удаленности фабрики. Самый простой пример - гарантийный ремонт. Если фирма-продавец не является одновременно производителем, то все, что она сможет для вас сделать, - произвести замену дверного полотна. Причем не факт, что это можно будет сделать быстро: аналогичной модели может просто не оказаться ни в магазине, ни на складе, и придется ждать, пока с фабрики придет новая партия. К тому же, покупая дверь импортную или сделанную в другом регионе России, вы обречены выбирать из уже готовых стандартных моделей - делать что-то под заказ в этом случае долго, неудобно, а иногда и просто невозможно.

В Приморье производством межкомнатных дверей уже десять лет занимается компания "Штыковские двери". Это компания полного производственного цикла, самостоятельно занимающаяся заготовкой и обработкой леса. А это позволяет не только повысить качество продукции, которое таким образом контролируется на всех стадиях производства, но и уменьшить ее себестоимость благодаря использованию экономичных способов распилки, снижающих расход материала. Компания специализируется на выпуске шпонированных дверей из натурального дерева и MDF - красивых, экологичных, прекрасно подходящих к условиям приморского климата. А качество этих дверей уже смогли оценить не только приморцы, но и жители других регионов Дальнего Востока.

Вы можете найти "Штыковские двери" по этим адресам:

г. Владивосток, ул. Бородинская 46/50. Салон "Красный мамонт". Тел (4232) 24-27-27.

п. Штыково, ул. Школьная, 5. ООО "СтройСервис". Тел. (42335) 34-6-12.