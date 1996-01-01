Ресторан с доставкой

Кейтеринг для нашей страны - направление достаточно новое, но специалисты в один голос говорят, что у него большие перспективы. Во Владивостоке уже появились компании, которые специализируются только на этой услуге.

Сегодня под кейтерингом понимают выездное ресторанное обслуживание - в последние годы эта услуга быстро набирает обороты не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других российских городах. Кстати, кейтеринг, вопреки расхожим представлениям, вовсе не является изобретением новейшего времени. Его прародителем считается Франсуа ВАТЕЛЬ, который организовывал пиры и роскошные приемы для королевского двора Людовика ХIV. На Западе технологии кейтеринга отработаны уже в течение десятилетий.

Угощение зависит от формата

Возвращаясь во Владивосток XXI века, отметим, что к выездному ресторанному обслуживанию прибегают все больше предприятий и частных клиентов по самым разным поводам - начиная от корпоративных праздников, семинаров, презентаций и заканчивая приватными вечеринками и юбилеями. Даже краевая и городская администрации делают заказы на кейтеринг при проведении торжественных мероприятий. Если же говорить о форматах выездного обслуживания, то самыми распространенными являются фуршет, банкет и коктейль.

"В переводе с французского слово "фуршет" означает "на вилку", - поясняет Юнна РЕЗАЕВА, заместитель директора ресторана "Ностальгия". - При таком формате приоритет отдается миниатюрным блюдам "на один укус", которые удобно есть стоя или прогуливаясь по залу. Характерная черта любого фуршета - это большие столы, на которых представлен широкий ассортимент блюд. Гости сами выбирают блюда со стола, либо официанты разносят еду на подносах". Как правило, фуршеты заказывают для таких событий, как презентации, выставки, приемы. Этот формат особенно удобен в том случае, когда точное количество гостей заранее неизвестно. Главное - чтобы мероприятие не затянулось: хозяева не должны забывать о том, что гостям придется кушать стоя.

Кофе-брейк тоже можно считать разновидностью фуршета. Чаще всего здесь предлагаются чай, кофе, соки, небольшие бутерброды, сэндвичи, мини-пирожные. Кофе-брейки обычно проводятся на конференциях, семинарах, симпозиумах в перерывах между заседаниями.

Банкет - это уже грандиозное мероприятие, которое используют для особо торжественных случаев. Такой формат обычно предусматривает изысканно сервированные столы, холодные и горячие закуски, горячие блюда, десерты. Кроме того, здесь присутствуют так называемые ключевые блюда (это может быть фаршированная щука, баранья нога с пряностями, поросенок на вертеле или что-то подобное).

Коктейль, как формат выездного обслуживания, включает в себя различные напитки (вина, шампанское и т.д.), и легкие закуски (канапе, фрукты, сыр, орехи, шоколад). Как правило, коктейль приурочивают к выставке, презентации, церемонии награждения, концерту или творческому вечеру. Коктейль непродолжителен по времени и позволяет приглашенным свободно перемещаться по залу.

Возможен и такой вариант, как обслуживание на природе, в этом случае часть горячих блюд обычно готовится на открытом огне (барбекю, шашлыки и пр.) и сразу подается на стол. Компании, которые имеют в своем арсенале такую услугу, зачастую могут предложить площадку для организации праздника, посоветовать, где арендовать катер, снять домик и пр.

Тонкости приморского кейтеринга

В Москве кейтеринг давно уже превратился в самостоятельный вид бизнеса, который предполагает наличие не только производственной базы, но и специально обученного персонала, оборудования для транспортировки и подогрева блюд на выезде, мобильной мебели и пр. Во Владивостоке первая компания, которая специализируется на выездном обслуживании - "Праздник вкуса" - появилась в 2006 г. "На самом деле, кейтеринг - это целое искусство, - считает директор компании Ольга РЫЧКОВА. - Здесь важно не только вкусно приготовить, но и доставить блюдо к столу в целости и сохранности в нужный срок, красиво оформить и эффектно подать. Сервировка стола с последующей уборкой, квалифицированное обслуживание официантами, развлекательная программа - всё это входит в комплекс наших услуг".

Кроме того, кейтерингом занимаются кафе и рестораны, которые располагают необходимыми ресурсами для обслуживания на выезде. Если клиенту необходима развлекательная программа, ресторан дополнительно привлекает к обслуживанию своих партнеров (танцевальные и музыкальные коллективы, клоунов и пр.).

Следующая группа - праздничные агентства, которые готовы взять на себя организацию праздника от и до, начиная от оформления помещения и заканчивая подробным сценарием торжества. В части приготовления и доставки блюд агентства, как правило, сотрудничают с кафе и ресторанами, хотя возможны и другие варианты. К примеру, праздничное агентство "Витязь клаб" само является частью холдинга, в состав которого входит кафе "Мир кофе".

Предприятия, предлагающие выездное обслуживание, работают в разных ценовых категориях. В компании "Праздник вкуса" говорят, что обслуживают по приемлемым ценам и ориентируются, в основном, на среднего покупателя, для которого поужинать в ресторане всё же дороговато. Мария МАРКИНА, возглавляющая отдел кадров Studio Coffee, напротив, признает, что у этого заведения услуги кейтеринга обходятся достаточно дорого, и не все клиенты готовы заплатить такие деньги, но здесь делают акцент на безупречном качестве обслуживания.

Есть над чем работать

При выборе исполнителя Юнна Резаева советует заказчикам обратить внимание на репутацию заведения, наличие опыта в этой сфере, необходимого оборудования и подготовленного персонала, познакомиться с ассортиментом блюд, предлагаемых на выезде. Искушенные клиенты советуют также изучить клиентскую базу, почитать отзывы на сайте компании, не лишними будут рекомендации знакомых и партнеров.

Ольга Рычкова считает, что во Владивостоке, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, кейтеринг находится на начальной стадии развития. Мария Маркина не соглашается с коллегой, отмечая, что начало этой услуге в "городе нашенском" было положено еще 4-5 лет назад.

"Мы регулярно пользуемся подобными услугами, - говорит Валерия КУЗЬМЕНКО, специалист по связям с общественностью Макрорегиона "Дальний Восток" компании МТС. - Хочу отметить, что все мероприятия прошли достаточно успешно - команды кейтеринга быстро и качественно производили сервировку, на фуршетном столе не было ни пустых тарелок, ни грязной посуды, ни заветренных продуктов - все убиралось и заменялось вовремя. Но остается актуальным вопрос качества и разнообразия блюд, нестандартные решения сервировки...".

Сегодня во Владивостоке уже сложился круг клиентов, которые регулярно заказывают выездное обслуживание. Некоторые из них являются почитателями одного и того же ресторана, другие меняют партнеров, периодически отправляясь на поиски чего-то нового. Почему же эта услуга становится все более популярной?

Во-первых, она избавляет клиента от всех забот, связанных с организацией фуршета или банкета. Во-вторых, клиент получает возможность провести торжество практически в любом месте по своему выбору. Вечер в кафе или ресторане достаточно предсказуем, а здесь открывается простор для фантазии. Есть и более прозаические моменты: порой корпоративным заказчикам бывает трудно подобрать заведение, где поместились бы все сотрудники. В такой ситуации выездное обслуживание будет вполне логичным выходом.

Но, несмотря на все преимущества кейтеринга, пока еще немногие из потенциальных клиентов "распробовали" эту услугу: специалисты прогнозируют, что в ближайшем будущем спрос на выездное ресторанное обслуживание будет активно расти. "Это очень перспективное направление, у него большое будущее, - уверена Ольга Рычкова".