Полюбоваться Долиной гейзеров стало дороже

Как сообщает "ЭХО-ДВ", теперь тур в заповедный уголок Камчатки стоит не 15, а 16 тыс. руб.

Если же путешествие предполагает посадку в кальдере вулкана Узон, то его стоимость возрастает уже до 17-15 тыс. Дело в том, что значительно подорожал час полета вертолета. Сейчас он стоит 60 тыс. руб. Летом планируется поднять этот тариф до 65 тыс. руб.