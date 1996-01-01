Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Спрос на оценочные услуги в Приморье растет весьма интенсивно
Рынок оценочных услуг развивается в Приморье довольно активно. И несмотря на то, что с 1 января оценочные услуги могут оказывать только члены саморегулируемых организаций, число профессиональных оценщиков растет.
Об основных тенденциях оценочного бизнеса в интервью ДДГ "ЗР" рассказал сертифицированный оценщик, доктор технических наук Михаил ВОЙЛОШНИКОВ.
- Михаил Владиленович, а как вы оцениваете приморский рынок оценочных услуг?
- Он развит достаточно интенсивно. Спада заказчиков нет и не предвидится. Спрос на оценочные услуги растет, но и рыночное предложение услуг развивается стремительно. В ДВГТУ в последнем полугодии подготовлена очередная группа оценщиков численностью 48 человек. Количество оценщиков порой растет быстрее, чем спрос на их услуги, поэтому действует весьма интенсивная конкуренция.
- А есть ли у нас на местном рынке оценки конкуренция со стороны столичных и прочих оценщиков и не придут ли к нам заграничные компании?
- Именно в оценке крупных инвестиций мы ощущаем конкуренцию из столицы, но в долговременной перспективе столичные оценщики сдают свои позиции нам. Например, когда московский банк привлекает московского оценщика и не удовлетворен качеством его работы из-за трудностей оценки "не выходя из московского кабинета", то он обращается к приморским экспертам. И таких случаев очень много.
Что касается иностранных оценщиков, то они могут работать в нашей стране на тех же основаниях и при соблюдении таких же требований, которые предъявляются и к нашим оценщикам. То есть, по-видимому, в нашей стране иностранцы тоже должны вступать в наши саморегулируемые организации, иметь право на ведение этой деятельности и быть зарегистрированными в РФ как резиденты, то есть иметь ИНН и платить налоги. Если всего этого нет, то их отчеты могут иметь смысл только для иностранных заказчиков.
Что же касается рынка средних и мелких инвестиций, то он практически полностью обслуживается оценщиками Приморья. Для нашего рынка в вопросе конкуренции особую роль играет квалификация экспертов. Спрос на конкретного оценщика или фирму зависит еще и от соотношения стоимости услуг и от качества предоставляемых ими работ.
На мой взгляд, должна быть какая-то система оценки качества работ оценщиков, чтобы не было демпинга, при котором стоимость работ снижается настолько, что это резко сказывается на их качестве, причем в итоге добросовестные оценщики вытесняются с рынка. Чтобы этого не было, в Российском обществе оценщиков действует Экспертный совет, осуществляющий контроль качества оценочной деятельности. Экспертный совет избирается на общей конференции РОО в столице из числа готовых в него войти наиболее квалифицированных оценщиков, которым доверяют другие. Контролеры должны уметь хорошо разбираться и действительно добросовестно и объективно осуществлять проверку. И, опять же, пока непонятно, как это может финансироваться, потому что оценивать качество работы оценщиков - очень трудоемкий процесс.
- Вообще трудно представить, как возможен вообще какой-то контроль?
- Стоимость сама по себе рождает спор. Всегда есть две стороны, имеющие противоположные точки зрения, - одна считает, что стоимость должна быть больше, а другая настаивает на меньшей цифре. Нам, пожалуй, надо брать пример с зарубежных коллег. Там рынок оценочных услуг хорошо развит. Например, если в США между оценщиками возникает спор, то два оценщика, оценившие что-либо по-разному, обязательно должны встретиться, выяснить, кто из них прав и договориться по "разночтениям". Если они не договариваются, то есть механизм третейского суда: они могут заключить договор и нанять для оценки кого-то еще, кого они посчитают абсолютно независимым, чтобы он принял окончательное решение.
- А если бы к вам обратились за консультацией, кого бы вы порекомендовали?
- Никогда в жизни не использовал такие возможности, чтобы кого-то ориентировать на определенные фирмы. Если к нам обратится заказчик, то мы предложим ему список членов Приморского отделения РОО. При том, что с 1 января за профессионализм всех мы несем солидарную ответственность. Конечно, внутри организации будет какой-то рейтинг, но это уже наше внутреннее дело. Например, если кто-нибудь из наших членов будет наносить вред организации, то он будет возмещаться за счет общего компенсационного фонда. Ошибка должна быть исправлена. Но кто будет работать плохо и не исправляться, то методом ротации он постепенно будет выводиться из РОО.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
- Что будет с ценами на топливо до конца года
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"