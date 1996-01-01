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Спрос на оценочные услуги в Приморье растет весьма интенсивно

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Рынок оценочных услуг развивается в Приморье довольно активно. И несмотря на то, что с 1 января оценочные услуги могут оказывать только члены саморегулируемых организаций, число профессиональных оценщиков растет.

Об основных тенденциях оценочного бизнеса в интервью ДДГ "ЗР" рассказал сертифицированный оценщик, доктор технических наук Михаил ВОЙЛОШНИКОВ.

- Михаил Владиленович, а как вы оцениваете приморский рынок оценочных услуг?

- Он развит достаточно интенсивно. Спада заказчиков нет и не предвидится. Спрос на оценочные услуги растет, но и рыночное предложение услуг развивается стремительно. В ДВГТУ в последнем полугодии подготовлена очередная группа оценщиков численностью 48 человек. Количество оценщиков порой растет быстрее, чем спрос на их услуги, поэтому действует весьма интенсивная конкуренция.

- А есть ли у нас на местном рынке оценки конкуренция со стороны столичных и прочих оценщиков и не придут ли к нам заграничные компании?

- Именно в оценке крупных инвестиций мы ощущаем конкуренцию из столицы, но в долговременной перспективе столичные оценщики сдают свои позиции нам. Например, когда московский банк привлекает московского оценщика и не удовлетворен качеством его работы из-за трудностей оценки "не выходя из московского кабинета", то он обращается к приморским экспертам. И таких случаев очень много.

Что касается иностранных оценщиков, то они могут работать в нашей стране на тех же основаниях и при соблюдении таких же требований, которые предъявляются и к нашим оценщикам. То есть, по-видимому, в нашей стране иностранцы тоже должны вступать в наши саморегулируемые организации, иметь право на ведение этой деятельности и быть зарегистрированными в РФ как резиденты, то есть иметь ИНН и платить налоги. Если всего этого нет, то их отчеты могут иметь смысл только для иностранных заказчиков.

Что же касается рынка средних и мелких инвестиций, то он практически полностью обслуживается оценщиками Приморья. Для нашего рынка в вопросе конкуренции особую роль играет квалификация экспертов. Спрос на конкретного оценщика или фирму зависит еще и от соотношения стоимости услуг и от качества предоставляемых ими работ.

На мой взгляд, должна быть какая-то система оценки качества работ оценщиков, чтобы не было демпинга, при котором стоимость работ снижается настолько, что это резко сказывается на их качестве, причем в итоге добросовестные оценщики вытесняются с рынка. Чтобы этого не было, в Российском обществе оценщиков действует Экспертный совет, осуществляющий контроль качества оценочной деятельности. Экспертный совет избирается на общей конференции РОО в столице из числа готовых в него войти наиболее квалифицированных оценщиков, которым доверяют другие. Контролеры должны уметь хорошо разбираться и действительно добросовестно и объективно осуществлять проверку. И, опять же, пока непонятно, как это может финансироваться, потому что оценивать качество работы оценщиков - очень трудоемкий процесс.

- Вообще трудно представить, как возможен вообще какой-то контроль?

- Стоимость сама по себе рождает спор. Всегда есть две стороны, имеющие противоположные точки зрения, - одна считает, что стоимость должна быть больше, а другая настаивает на меньшей цифре. Нам, пожалуй, надо брать пример с зарубежных коллег. Там рынок оценочных услуг хорошо развит. Например, если в США между оценщиками возникает спор, то два оценщика, оценившие что-либо по-разному, обязательно должны встретиться, выяснить, кто из них прав и договориться по "разночтениям". Если они не договариваются, то есть механизм третейского суда: они могут заключить договор и нанять для оценки кого-то еще, кого они посчитают абсолютно независимым, чтобы он принял окончательное решение.

- А если бы к вам обратились за консультацией, кого бы вы порекомендовали?

- Никогда в жизни не использовал такие возможности, чтобы кого-то ориентировать на определенные фирмы. Если к нам обратится заказчик, то мы предложим ему список членов Приморского отделения РОО. При том, что с 1 января за профессионализм всех мы несем солидарную ответственность. Конечно, внутри организации будет какой-то рейтинг, но это уже наше внутреннее дело. Например, если кто-нибудь из наших членов будет наносить вред организации, то он будет возмещаться за счет общего компенсационного фонда. Ошибка должна быть исправлена. Но кто будет работать плохо и не исправляться, то методом ротации он постепенно будет выводиться из РОО.

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