Японцы заинтересовались приморской картошкой и тыквой

Японские бизнесмены намерены закупать в Приморье картофель, гречиху, тыкву, клубнику, лук и малину. С таким предложением они вышли на приморских фермеров.

Как рассказал ДДГ "ЗР" глава крестьянско-фермерского хозяйства из Надеждинского района Павел СПИВАК, японцы скрупулезно изучили состояние почвы в крае и выяснили, что она отвечает всем экологическим требованиям. Поэтому они намерены поставлять сельхозпродукцию, выращенную в Приморье, в Страну восходящего солнца. По их словам, это будет намного выгоднее, чем везти картофель из Голландии, а клубнику - из Австралии. Кроме этого, японские предприниматели выразили готовность поставить в Приморье необходимую технику и построить небольшие перерабатывающие цеха.