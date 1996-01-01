"Нам по силам накормить картофелем все Приморье"

Чугуевский район Приморского края традиционно сельскохозяйственный. Между тем доля сельхозпроизводителей в местном бюджете не превышает сегодня 3%, основной доход дают району лесозаготовители и НДФЛ от бюджетной сферы.

Но списывать сельхозпроизводство со счетов рановато. Так считает заместитель мэра по вопросам ЖКХ и сельского хозяйства Андрей БРОНЦ.

- Пять. Из них животноводством занимаются ООО "Луч", ООО "Урожайное" и ООО "Дружба", а также крестьянско-фермерское хозяйство "Березина". Растениеводством заняты ООО "Фаворит", "Урожайное", "Луч", "Дружба", ООО "Восход", КФХ "Голяков". Район находится в долине реки Уссури, богат пойменными почвами, из-за частых наводнений много полей выведено из оборота, смыт плодородный слой.

Чугуевский район в отличие от степных районов малоземельный, поэтому зерновое направление, требующее больших массивов пахотных земель, нерентабельно. Вот зерновые и выращивают большей частью на фураж и частично - на реализацию внутри района и для соседних северных районов. Не востребованы в последние годы овощи, поэтому их почти перестали сажать. Главный акцент - на картофель, кормовые культуры, одно- и многолетние травы, сою, кукурузу.

Конечно, если сравнивать с советскими временами, мы потеряли и объемы сельхозпроизводства, и посевные площади. Объемы производства в растениеводстве упали в 5 раз, в животноводстве - в 15 раз, посевные площади сократились более чем в 5 раз. Так, сейчас в обороте 3,193 тыс. га пашни (плюс сенокосы), а раньше посевные площади составляли 16,7 тыс. га. Не все в плановой советской экономике было плохо. Государство не жалело средств на поддержку сельского хозяйства, возмещало убытки от стихийных бедствий. Работали целевые программы, вкладывались средства в перспективные направления и разработки, в научные исследования. Статуправления просчитывали объемы потребления, сельхозуправления давали план-задание хозяйствам, и они знали, что все выращенное будет востребовано. Сегодня никто ничего не прогнозирует, рынок сбыта продукции хаотичен. Крестьяне в основном раздроблены, каждый выживает сам по себе и надеется на авось. А государство должно участвовать в формировании портфеля заказов, заявлять объемы и цены на продукцию, чтобы крестьяне могли планировать свою экономику заранее. Нужна не только зерновая интервенция, но и интервенция на остальную продукцию сельского хозяйства.

- Она всегда была и будет. Сегодня до 80% выращиваемых в районе сои, картофеля и производимого молока и молочки расходится по краю, зерновые в основном реализуется в районе, а часть идет на севера. Беда в том, что если хозяйство взяло весной краткосрочный целевой кредит для проведения сезонных работ, то до конца года его необходимо вернуть. Поэтому после уборки урожая хозяйства стараются пусть за копейки, но продать куда-то оптом свою продукцию, чтобы рассчитаться по кредитам. Этим пользуются перекупщики, сбивая цену и покупая товар по дешевке. А вот перепродают они его уже по гораздо более высоким ценам. Наваривается не производитель, а перекупщик. Вот почему так важно для нашего главного "картофелевода" - ООО "Фаворит" - наладить круглогодичную реализацию картофеля, чтобы не выбрасывать его по бросовым ценам осенью. Для этого в "Фаворите" реконструировано помещение под хранилище.

Я предлагал руководителям сельхозпредприятий совместно создать в районе и во Владивостоке точки по сбыту продукции, но они не захотели: ведь надо вложить средства в приобретение грузового автомобиля с рефрижераторной установкой для круглогодичной работы, арендовать склад и др. Необходимо действовать организованно, но руководители не хотят зависеть друг от друга.

- Итоги обнадеживают. За год намолочено 1 107 тонн овса, 130 тонн ячменя, 731 тонна пшеницы, 18 тонн ржи, всего - 1986 т зерновых. Это на 11% выше уровня 2006 г. Собрано 648 т сои. Площади под этой культурой сократили из-за проблем с семенным материалом, не думали, что соя будет востребована и вырастет в цене. Собрали 2235 т картофеля (на 83% больше прошлогоднего уровня), "Фаворит" получил высокую урожайность по картошке - под 170 центнеров с га. Поэтому в 2008 г. планируем увеличить здесь посевные площади под картофель до 155 га. В целом сейчас картофельно-молочное направление - главное для чугуевцев. Особенно большие перспективы связываем с картофелеводством.

- Нет, нам это по силам. Для этого нужно развивать сеть круглогодичного хранения, что уже делается в ООО "Фаворит". При урожайности 350 центнеров с га эта культура очень выгодна для нас. Задача на ближайшие пять лет: подобрать сорта картофеля, пригодные для изготовления чипсов и для сублимации, а в дальнейшем наладить свою переработку. И ставку делаем не только на "Фаворит", но и на "Урожайное", другие хозяйства. Сегодня трудно реализовать большие объемы семенного картофеля, необходимо больше сажать товарного.

Когда-то площади под картофель доходили у нас до 1500 га. В среднем хозяйстве выращивали его на площади до 300 га. Сегодня в районе сажают максимум 180 га. Раньше картошкой занимались 7 хозяйств, сейчас - 2. Но если картофель будет востребован, наши хозяйства готовы посадить и 350 га. Возникнет проблема с уборкой. В советские времена осенью "на картошку" сгоняли институты, военных, соседей-северян. А как сейчас убирать?.. Но мы работаем над решением этого вопроса.

В прошедшем году в рамках краевой программы по лизингу "Фаворит", сильно рискуя и заложив все ликвидное имущество, набрал техники и оборудования на 19 млн руб. В том числе картофелеуборочный комбайн, способный идти по каменистым почвам, камнеуборочную машину для уборки камней с поля. В планах - приобретение еще одного комбайна. Кроме того, "Фаворит" взял в лизинг трактор, немецкую картофелесажалку, разбрасыватель минеральных удобрений фирмы "Амазонэ", два культиватора, доминатор, комплекс по приемке и загрузке хранилища, инспекционный стол. Но техника пришла поздно, урожай начали убирать вручную, из-за мороза часть урожая пропала. Надеемся, в 2008 г. такого не случится.

За 2007-2008 г. "Фаворит" должен удвоить валовый объем производства картофеля до 3 тыс. т, из них реализовать 2,5 тыс. Все уже объелись китайской картошкой с нитратами, захотели своей. 2 тыс. тонн мы спокойно реализуем во Владивостоке, а есть еще объекты социальной сферы в соседних районах. И заказы уже просматриваются. У меня был бизнесмен из Владивостока, сделал предварительную заявку на 1 000 тонн картофеля и овощей. Сейчас килограмм чугуевской картошки стоит 8 руб., а в прошлом году в краевом центре мы продавали ее в красивой упаковке под маркой "Чугуевская долина" по 15 руб. - брали хорошо. Килограмм израильской картошки стоил, кстати, 54 руб.

- Да, он работает по трем направлениям: ускоренное развитие животноводства ("Дружба" как раз попала под действие этого направления), поддержка личных подсобных хозяйств и техперевооружение за счет лизинга. Процентную ставку по кредитам для личных подсобных хозяйств должен возвращать федеральный бюджет, но второй год ЛПХ компенсацию не получают. За прошедшие 2 года люди не получили около 500 тыс. руб. - тут проект буксует. В рамках федерального лизинга три наших хозяйства получили новые комбайны. Из краевого бюджета три хозяйства получают субсидию на молоко (2 руб. за литр). Все подававшие документы получили субсидию за реализованную сою. Кроме того, предприятия получают федеральные субсидии на частичное возмещение затрат на приобретение ядохимикатов, семян высших репродукций, удобрений.

Чтобы стимулировать развитие сельского хозяйства, надо упростить схему кредитования. Фермеры не имеют залоговой базы, а без ликвидного залога не оформить кредит, кредиты для них мизерные.

Что касается крупных коллективных хозяйств, нужно пересмотреть условия лизинга. В первый год заемщик сегодня должен отдать от 15 до 23% от стоимости оборудования, а нужен минимальный платеж, чтобы за счет внедрения новых технологий получить максимальную прибыль и дать толчок развитию хозяйства. Кредиты на развитие производителям дают в Россельхозбанке под 14%: при инфляции в 11% это выгодно. Производителям надо развивать менеджмент по изучению рынка, спроса. В нашем районе требуется от государства более весомая поддержка по защите земель от наводнений, по восстановлению осушительных систем. Селу остро не хватает специалистов. В районе остался один агроном! Не хотят выпускники сельхозвузов ехать в село - и зарплаты низкие, и с бытовыми удобствами в городе получше.

- Им нужна финансовая поддержка, а я ее обеспечить не могу. Могу что-то подсказать как агроном, как чиновник - помочь выйти в вышестоящие инстанции. Обращаются по проблеме бесхозной земли. В бюджет района не поступают доходы от земель сельскохозяйственного назначения, формально принадлежащих двум тысячам пайщиков. А они на 99% не пользуются паями. Многие умерли, не передав землю в наследство. И 12 тыс. га земли - в подвешенном состоянии. Такая беда - во многих районах. По закону пайщики сначала должны оформить ее на себя, как положено, потом продать или передать в аренду. Они этого не делают. Если бы наши крупные хозяйства были высокорентабельные, они купили бы эту землю. А так они вынуждены самовольно захватывать часть земли, использовать ее незаконно, за что платят штрафы. Но ведь часть неиспользуемых площадей вообще заросла лесом и бурьяном.