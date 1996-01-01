Приморье без наваги с Сахалина не останется

Начало наважьей путины на Сахалине было омрачено: рыбопромышленники не могли вывезти продукцию на материк потому, что контролирующие и надзирающие ведомства запутались в собственных инструкциях.

Оказалось, что лаборатория Россельхознадзора стала выдавать вместо свидетельства ветеринарно-санитарной экспертизы протокол испытания. Это законодательством не предусмотрено и расценивается как нарушение. И дело не в формальности. Бланк экспертизы подтверждает, что ее заключение распространяется на партию продукции (20,30 тонн и т. д.), а бланк-протокол испытаний говорит о качестве лишь одного образца (пробы). Однако, эта проблема все-таки была решена и первые партии рыбы уже отправлены на материк. Всего рыбаки Сахалина добудут около 14 тыс. тонн наваги. Большая часть ее пойдет в Приморский край.