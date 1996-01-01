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Мясным операторам дали месячную отсрочку
Мясной голод Приморью пока не угрожает. Первый заместитель начальника ДВТУ Юрий БЕРШТЕЙН официально заявил, что действие приказа ФТС от 17 октября № 1283 "О местах декларирования отдельных видов товаров" отменяется.
Напомним, что в ноябре Приморский края будоражил один вопрос - можно ли будет ввозить мясо через местные порты? Причем импортеры утверждали, что если запрет не будет снят, то цены на мясо и колбасу вырастут на 50-70%.
Скандал замять не удалось, ведь критика на действия таможенной службы была как со стороны компаний Дальнего Востока, так и со стороны мясных импортеров на западе страны. Поэтому уже в декабре таможенники стали объяснять, что запрета вовсе нет, а есть невыполнение неких норм, в котором виноват сам бизнес.
Вот текст письма, направленный представителями ФТС в адрес первого вице-губернатора Приморского края Сергея СОПЧУКА: "Приказом ограничен перечень мест декларирования товаров группы 02 по ТН ВЭД России. Таможенные органы, расположенные на территории Приморского края, в указанный перечень не включены. Места перемещения рассматриваемой категории товаров через таможенную границу РФ приказом не ограничиваются. Таким образом, ввоз мясопродукции может осуществляться через любые порты Приморского края с дальнейшим декларированием таможенному органу, включенному в перечень".
Далее в письме говорится о том, что хранение и декларирование должно осуществляться исключительно на складах временного хранения (СВХ), оснащенных холодильным морозильным оборудованием. Самое удивительное в том, что в Приморском крае таких складов, оказывается, не существует. Вот текст еще одного официального письма, направленного в адрес администрации Приморского края: "В Приморском крае на сегодняшний день отсутствуют склады временного хранения. Таким образом, рассматриваемая группа товаров не может быть размещена на временное хранение и соответственно досмотрена в Приморском крае".
Спустя две недели после этого письма чиновники ФТС все-таки отсрочили вступление в силу злополучного "мясного" постановления. Однако отсрочка дана на определенных условиях: до апреля 2008 г. компании-импортеры должны обустроить СВХ с соблюдением всех обязательных требований, установленных законодательством РФ, о техническом регулировании. Причем при обустройстве этих складов, в соответствии с Таможенным кодексом, владельцы склада должны выполнить сразу несколько условий. Одно из них - обеспечение уплаты таможенных платежей в размере 2,5 млн руб. и дополнительно 1 000 руб. за кв. м полезной площади.
Конечно, сумма таможенного платежа для владельцев компаний не столько велика, но юристы считают, что эти платежи не совсем законны. В постановлении Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 60 "Об утверждении положения о пунктах пропуска через государственную границу РФ" сказано, что "расходы на оснащение пункта пропуска специальной аппаратурой и техническими средствами контроля осуществляются за счет средств федерального бюджета". По существу получается, что строительство СВХ вообще прерогатива государства.
Но, может, дело совсем не в том, что в Приморье не оказалось ни одного СВХ? Ведь каким-то образом край за 2007 г. принял мясопродукции стоимостью около $300 млн. И это мясо разошлось по всему Дальнему Востоку и Сибири, и никто в массовом порядке не отравился. Кроме этого, по факту склады на территории портов края существуют давно, как и собственная инфраструктура перевалки, включающая две специализированные сертифицированные ветеринарные лаборатории. Но в заветные разрешенные места декларирования, в отличие от Камчатки, Чукотки и Хабаровска, Приморский край все же не попал.
Простое объяснение этому факту - борьба с контрабандой. Таможенники причисляют мясо к так называемым товарам риска, за ввозом которых нужен особый контроль. Наиболее серьезный ущерб экономике России наносит так называемое недостоверное декларирование - различные ухищрения, на которые идут импортеры, указывая неверную номенклатуру или страну происхождения мясной продукции, занижая ее стоимость и объем. При этом Приморский край, да и весь Дальний Восток, - настоящий "геморрой" для тех, кто призван бороться с контрабандой мяса. Запрет, введенный в 2004 г. на ввоз мяса из Китая, привел к тому, что серые схемы поставок стали очень привлекательны для отдельных компаний-импортеров. Самая распространенная схема - это когда мясо из КНР доставляется в Приморье морским путем с перевалкой через южнокорейские порты, где подменяются документы. Последнее задержание произошло в начале декабря, когда управление Россельхознадзора по Приморскому краю обнаружило, что из более чем 500 канадских ветеринарных сертификатов 400 оказались поддельными, а под видом канадского в страну ввозилось китайское мясо.
Но, как считают участники рынка, борьба с компаниями, применяющими подобные схемы, должна вестись точечно. "Зачем ломать сегодня рынок легальных поставок, когда можно адресовать претензии к недобросовестным компаниям, а заодно и к таможенным органам", - прокомментировал "ЗР" на условиях анонимности один из участников этого рынка.
От официальных комментариев руководители компаний отказываются, но в кулуарных беседах говорят, что, в принципе, компромисс с таможней найден. А все затраты на строительство СВХ падут на плечи простых потребителей: в среднем, по самым скромным подсчетам, стоимость килограмма мяса поднимется уже в скором будущем на 25-50 руб.
Теперь компании озадачены выбором места строительства СВХ. Самая удобная схема - это строительство СВХ на территории портов. Однако порты вряд ли отдадут под такое строительство большое количество земли, поэтому СВХ, скорее всего, будут строить вне портов. В этом варианте при транспортировке мяса появляется еще одно звено - специализированная (лицензированная) транспортная компания, которая будет возить мясо до СВХ, а это опять дополнительные расходы.
Еще одна задача, которая стоит перед мясным бизнесом, - убедить иностранных партнеров возобновить поставки в Приморский край. Часть производителей США, Австралии, Канады еще месяц назад заявили российским компаниям, что разрывают договора поставок, так как иностранцы российских правил игры так и не поняли. И вряд ли поймут.
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