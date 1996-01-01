До марта "квадратный метр" завис во Владивостоке и Хабаровске

Подводя итоги минувшего года, собственники недвижимости во Владивостоке и Хабаровске могли в очередной раз удовлетворенно потереть руки - темпы официально признанной инфляции далеко отстали от роста цен на "квадрат".

Районы Владивостока начали подтягиваться в цене

Согласно данным ООО "Дальневосточный маркетинговый центр", цена 1 кв. м жилья предложения за минувший год во Владивостоке в среднем выросла на 37,6%. А по данным информационно-аналитического отдела ТД "Аском", реальные продажи в долларах США за это же время поднялись более чем на 57%, или около 50% в рублях. При том, что цена реальной продажи зачастую может быть на 10-15% ниже цены предложения.

Если в декабре 2006 г. "квадрат" жилья во Владивостоке на вторичном рынке в среднем продавался за $1515, то в декабре 2007 г. - по $2382, а в январе 2008 г. - по $2390. Стоит отметить, что прошлый год дал неожиданно высокий рост цен в октябре, выше, чем в феврале, апреле или июне. Это в какой-то степени "разнесло" рост цен по году более равномерно, хотя дважды цена предложения опускалась ниже предыдущего месяца.

Интересно и другое наблюдение. На начало этого года район Змеинки остается по-прежнему самым дешевым по городу, но стоимость "квадрата" здесь теперь ниже, чем по Эгершельду, всего на 37%, хотя разница в цене "квадрата" между самым дорогим ценовым районом города и самым дешевым несколько лет назад была более 70%. Вероятно, этот район Владивостока начал подтягиваться в цене за счет пока еще не построенных мостов через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный. Опять же разницу в несколько тысяч рублей за 1 кв. м жилья между центральными районами города и районами Некрасовской, 100-летия и Второй Речки назвать существенной уже нельзя.

Аналитики отмечают, что период стабильности на вторичном рынке жилья Владивостока должен продлиться до конца февраля, а далее цены снова должны пойти в рост. Причем сегодняшние желания продавцов не уступают прошлогодним. Сейчас на рынок возвращаются квартиры, снятые с продажи в прошлом году, но по более высоким ценам.

Каким будет рост цен на жилье в целом по году, представить пока трудно. В общероссийском масштабе жилью "предлагается" подорожать на 15%, что выше уровня прогнозируемой инфляции. Однако рост может быть и значительно выше. И здесь, на наш взгляд, покупательная способность большей части населения уже не играет определяющей роли. Сегодня предлагаемое жилье скупается наиболее платежеспособной частью граждан. То есть недвижимость, как и любое иное богатство, начинает концентрироваться в руках тех, кто умеет это богатство получать и владеть им. Сегодня в руках отдельных горожан имеется уже не по 2-3 квартиры, а по нескольку десятков, с которых они могут получать стабильный доход за счет сдачи в аренду. Опять же при удобном стечении обстоятельств эти объекты недвижимости легко конвертируются в те денежные знаки, которые удобны на момент их продажи.

Безусловно, покупка жилья по цене свыше 60 тыс. руб. за 1 кв. м оторвана от уровня зарплат и доходов основной массы населения. Когда даже малокомфортные гостинки в неухоженных домах идут по ценам выше 70 тыс. руб. за 1 кв. м, накопить денег на квартиру довольно проблематично. Не достигает 60 тыс. руб. "квадрат" лишь по квартирам большей площади, начиная с трехкомнатных. Но и они этот рубеж вот-вот должны превзойти.

Хабаровский рынок жилья избавляется от долларовых ценников

Рекордным и нестабильным выдался минувший год на рынке жилой недвижимости Хабаровска. Рост цен к концу 2007 г. почти в 1,5 раза увеличил стоимость квадратного метра. Потому прогнозы на 2008 г. колеблются в диапазоне от 12 до 35% роста.

Итак, во-первых, рынок вырос на рекордную величину за все годы наблюдения. Средний квадратный метр подорожал на 43%, или на 15217 руб. за год, а с учетом укрепления рубля - на 53,3% (на $718,4 по курсу доллара на конец года). В ближайшем к нему по темпам роста 2001 г. рынок вырос на 52,2% в долларовых ценах. Во-вторых, рост цен не был стабильным. Так, при среднемесячном темпе около 3% в январе наблюдался рост более чем на 8%, а в апреле - снижение темпа ниже нулевой отметки. При этом среднемесячный темп роста снижался от квартала к кварталу. Так, если в январе-марте среднемесячный темп составил около 5%, в апреле-июне уже менее 4%, в июле-сентябре - чуть больше 2%, а в последнем квартале почти 1,5%.

Для большей части года общие многолетние тенденции развития рынка в 2007 г. сохранились. Как обычно, в I квартале наблюдалось снижение до марта-апреля с провалом в один из этих месяцев, затем компенсирующий рост до начала лета. Летом, как правило, цены стабилизировались или даже снижались. Но в этом году о снижении цен речь не шла, хотя к августу темп роста упал до минимума. В начале осени наметился подъем, но, начиная с октября, сменился снижением темпов роста, что совсем не характерно для хабаровского рынка недвижимости. И это его третья особенность в 2007 г.

В январе высокий темп роста рынка недвижимости можно объяснить высокими темпами инфляции в начале года, но последующее развитие ситуации наводит на мысль о том, что цены на хабаровском рынке жилья приблизились к своему максимуму, к покупательской способности населения. Ведь на них не смогла повлиять даже раскрученная к концу года инфляция.

И тем не менее суммарный годовой рост стал рекордным. При этом если посмотреть на сравнительную диаграмму роста стоимости среднего квадратного метра за год в рублях и долларах, то можно заметить еще одну интересную тенденцию - сглаживание кривой цен в рублях по сравнению с ценами в долларах. Если в начале года рублевая диаграмма точно повторяла рисунок долларовой, то к концу зависимость стала менее заметной. Это говорит о том, что хабаровский рынок почти полностью перешел с долларов на рубли и стал менее зависим от колебаний курса американской валюты.

В различных сегментах рынка темпы роста стоимости среднего квадратного метра были различные. Так, максимально за год подорожал метр на окраинах города, в частности, у квартир новой планировки (79,3%), минимальный же рост цены среднего квадратного метра за год наблюдался в центре у хрущевок (43,3%). Такие тенденции изменения цен вполне объяснимы. На квартиры новой планировки цены росли быстрее из-за новостроек, а старое жилье - хрущевки и квартиры улучшенной планировки (брежневки) - пользовалось в течение года меньшим спросом, потому и цены у них росли меньшим темпом.

И хотя по итогам года во всех сегментах рынка мы имеем рост стоимости среднего квадратного метра, но в декабре кое-где было и снижение. В частности, у малосемеек (-1,93%), у хрущевок (- 1,07%) и у однокомнатных квартир (-0,6%).

По мнению экспертов, тенденции, проявившие себя в последнем квартале 2007 г., скорее всего, сохранятся и цены на жилье стабилизируются, а если и будут расти, то с минимальным темпом. В частности, продолжится рост объемов жилищного строительства и как следствие - рост предложения на первичном рынке. Идет развитие различных ипотечных программ для молодежи, военнослужащих, социально не защищенных граждан и т.п. Наблюдается сокращение спроса на вторичном рынке жилья Хабаровска, что отмечается всеми риелторами города. Если год-два назад квартиры продавались в течение нескольких недель или даже дней, то сегодня они ждут своих покупателей по нескольку месяцев, вынуждая продавцов снижать цены или ждать лучших времен. Немаловажным фактором стабилизации рынка служит переход от долларовых цен к рублевым, что снижает его зависимость от колебаний курса и падения американского доллара.

За минувший год цены на квартиры росли неравномерно. Так, сильней всего подорожали трехкомнатные квартиры новой планировки на окраине (77,5%), а меньше всего однокомнатные новой планировки в центре города (около 20%). В среднем же подорожание составило 51,2%. Речь идет именно о средних ценах, так как разброс обычно очень большой.

Прогнозы, как известно, дело неблагодарное. Впрочем, учитывая, что хабаровский рынок перешел из долларовой зоны в рублевую и можно не брать в расчет прогнозы валютных аналитиков, это несколько облегчает задачу. Так что если период стабильности и экономического подъема продлится, то можно ожидать плавный рост рынка недвижимости примерно в 1,5-2 раза выше темпов инфляции. Если учесть, что в 2008 г. инфляция по официальным прогнозам составит 8-10%, то к концу года квартиры могут подорожать в Хабаровске на 12-20% (примерно до 1,5% в месяц). При этом возможно превышение среднемесячного показателя роста стоимости среднего квадратного метра в начале года и в конце весны, а также осенью. При самом пессимистичном варианте - среднемесячный темп может достигать 2,5%, и тогда жилье может подорожать к концу года на 30-35%.