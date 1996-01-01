Во Владивостоке построят три новых жилых микрорайона

Началась подготовка земельных участков под строительство новых жилых микрорайонов во Владивостоке.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, новые дома появятся в районе бухты Патрокл, на Второй Речке и в южной части Надеждинского района.

По информации Департамента градостроительства Приморского края, сейчас необходимо зарезервировать земли под строительство, определить точные границы будущих жилых массивов, спроектировать объекты инженерной инфраструктуры.

В районе бухты Патрокл запланировано строительство жилья для военнослужащих - порядка 8 800 квартир. Это позволит решить квартирный вопрос для большинства офицеров частей Тихоокеанского флота и Дальневосточного военного округа, дислоцированных во Владивостоке.

Ещё один микрорайон на миллион квадратных метров жилья планируется возвести в Надеждинском районе. Реализация этого проекта позволит владивостокской агломерации развиваться в северном направлении.

В районе Второй Речки также запланировано строительство микрорайона более чем на 15 тыс. квартир.