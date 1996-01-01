Прогноз под улов

В 2007 году рыбаки Дальнего Востока добыли свыше 450 тыс. тонн лосося. Рекордный показатель смазан тем, что официальный общедопустимый улов составлял всего 340 тыс. тонн. 100 тыс. тонн - это банальное браконьерство.

Однако это нисколько не умаляет того факта, что растущая популяция лососевых видов дает возможность рыбакам неплохо заработать в летний период. Прогноз на "красную" путину 2008 г. также весьма благоприятен для рыбопромышленников.

По информации, озвученной специалистами ТИНРО-центра на общественных слушаниях по обсуждению прогноза общедопустимого улова (ОДУ) тихоокеанских лососей в Дальневосточном бассейне на 2008 г., общее ОДУ на лососевые 321 тыс. тонн. Показатель немного меньше, чем в прошлом году, но, как подчеркнул профессор Вячеслав ШУНТОВ, ОДУ с "запасом". Это означает, что, скорее всего, рыбаки региона официально не освоят около 30 тыс. тонн горбуши по восточному Сахалину или какие-либо другие объекты в определенных районах. "Прогнозировать точный вылов определенного вида в определенном районе очень тяжело, так как бывают форс-мажоры, - заявил Вячеслав Шунтов. - В то же время прогноз ученых включает 100 тонн рыбы, которые мы учитываем в виде браконьерского промысла".

Основой лососевой путины, как и в предыдущие годы, остается горбуша. В этом году рыбакам будет разрешено добыть 212 тыс. тонн. Из них 83 тыс. тонн в Западно-Сахалинской подзоне, 40 тыс. тонн в зоне Южных Курил. Что касается побережья западной Камчатки, то там можно будет добыть всего 61 тыс. тонн, а на востоке Камчатки - 13 тыс. тонн.

Несмотря на то, что горбуша - основа лососевой путины, многие предприятия нацеливаются на другие объекты. В их числе нерка и кета. Стремление работать именно на них понятно, ведь в ценовом сегменте работать с этой продукцией выгоднее, так как цена на нее значительно выше, следовательно, при одинаковых затратах на добычу и переработку прибыльность на последние виды очевидна. Вот только ОДУ на ту же нерку гораздо ниже. В целом по бассейну ученые разрешают добыть 30 тыс. тонн.

Ученые отметили, что ОДУ на нерку стабильно и держится на фоне последних трех лет на очень высоком уровне. Для сравнения: в начале 2000 г. средний объем ОДУ колебался в пределах 20 тыс. тонн. "Возросшие объемы ОДУ на нерку связаны с тем, что в последние годы наполнение природных нерестилищ было по максимуму", - заявили ученые.

Что касается кеты, то рыбопромышленникам предлагается добыть 72 тыс. тонн. Это хороший показатель, обусловленный сразу двумя факторами. Первый - это возросшая природная популяция в зоне Камчатки и материкового побережья Охотского моря. В этих районах можно будет добыть 10 тыс. тонн (западная Камчатка), 16 тыс. тонн (восточная Камчатка) и 15, 5 тыс. тонн на материковом побережье. А вот в реке Амур и ее лимане кеты не будет, поэтому рыбакам предлагается добыть всего 7 тыс. тонн.

На Сахалине и Курилах можно будет добыть около 22 тыс. тонн кеты. Причем такой возросший объем объясняется успешной работой местных рыборазводных заводов.

Совсем мизерные объемы добычи по изысканному "красному" деликатесу - чавыче. ОДУ на нее всего 1 187 тонн. ОДУ на кижуча более благоприятное. В целом по бассейну может быть 5,3 тыс. тонн этого лосося. Правда, сделать это могут только рыбаки Камчатки, так как кижуч, как и чавыча, в промышленных объемах добывается исключительно только на побережье полуострова.

Что касается Приморского края, объемы общедопустимого улова тихоокеанских лососей по сравнению с прошлыми показателями увеличены. На 2008 г. в крае планируется разрешить к вылову около 1 тыс. тонн лососевых. Из них большая часть приходится на горбушу - 900 тонн (в 2006 г. 540 тонн), остальная - на кету (91,3 тонны) и симу (18 тонн). Основные объемы вылова горбуши придутся на побережье Японского море в районе реки Самарга. Что касается кеты, то ее промышленный лов будет вестись в Ольгинском районе.