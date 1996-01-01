Передовая бизнес-фронта

Старая военная шутка гласит: "Война - ерунда, главное - маневры!" Смысл очевиден: успех любого предприятия зависит от грамотно продуманной стратегии и тактики. После Второй мировой войны многие вчерашние офицеры и генералы ушли в бизнес и привнесли в него приемы военной науки. Даже термин такой появился в 50-х - "военный менеджмент". Именно этот стиль руководства, предельно рациональный и жесткий, основанный на доскональной разведке и предварительном сборе данных, подстегнул развитие маркетинга.

Современный гуру западной экономики Филипп КОТЛЕР определяет маркетинг как "искусство и науку правильно выбирать целевой рынок, привлекать, сохранять и наращивать количество потребителей посредством создания у покупателя уверенности, что он представляет собой наивысшую ценность для компании".

ДДГ "ЗР" выяснил, кто и как сегодня двигает эту "науку с искусством" на Дальнем Востоке.

Маркетолог - это судьба?

С точки зрения объема заказов (на сумму около $5 млн в год) основные участники Дальневосточного регионального рынка маркетинговых услуг - самостоятельные компании, специализирующиеся в такого рода деятельности. Часто они именуются центрами, службами, агентствами с уточняющими дополнениями: маркетинговый, консалтинговый, исследовательский и сосредоточены в основном в краевых и областных центрах. Самым насыщенным по количеству таких компаний из всех дальневосточных городов является Владивосток. По оценкам специалистов ООО "Дальневосточный информационно-рекламный портал", в столице Приморья насчитывается около 10 специализирующихся только на маркетинговых услугах компаний. Вот некоторые из них: Дальневосточное маркетинговое агентство FEMARK, Дальневосточный маркетинговый центр "Мониторинг", Маркетинговая группа "МЕГАЛИНК", "BTL Agency A COM" и др. На втором месте - Хабаровск, здесь шесть таких агентств; в Благовещенске - три, в Петропавловске-Камчатском - два, в Южно-Сахалинске, Магадане, Якутске - по одному.

Многие рекламные агентства предлагают свои услуги по исследованию рынка. Но, по мнению представителей "чистого" маркетинга, к таким предложениям следует относиться осторожно: специалисты от рекламы не могут знать всех особенностей маркетингового бизнеса, а потому есть вероятность получения заказчиком не совсем качественного продукта. В ряде же случаев рекламные агентства в режиме аутсорсинга перепоручат ваш заказ на исследование рынка тем же маркетинговым агентствам. А зачем платить больше, если можно обратиться к последним напрямую?

Штат среднего маркетингового агентства во Владивостоке или Хабаровске, как правило, состоит из 5-10 человек - маркетологов, социологов и психологов. Зарплата рядового сотрудника - 15-20 тыс. руб. Кузница кадров - экономические институты ведущих дальневосточных вузов: ДВГУ, ТЭГУ, ДВГТУ, ВГУЭС, МГУ им. Г.Н. Невельского.

Другой внушительный сегмент регионального рынка маркетинговых услуг (30-35% по различным оценкам) занимают маркетинговые службы самих компаний. Где-то они развиты сильнее, где-то слабее, где-то их вообще нет. Часто функции отдела маркетинга на предприятии выполняет отдел продаж, что в корне неверно с точки зрения теории и практики маркетинга. Бывает и так, что один человек в компании отвечает за рекламу, связи с общественностью и, собственно, маркетинг. Разумеется, большой эффективности от такого многостаночника ожидать не приходится. В среде офисных работников Владивостока штатный маркетолог часто воспринимается как бездельник, который часами просиживает в Интернете, делая вид, что изучает рынок. И, наконец, третий и самый узкий сегмент (5-6%) Дальневосточного рынка маркетинговых услуг составляют специалисты-одиночки, которые выполняют временные заказы тех или иных компаний.

Мониторить самим - несерьезно

Маркетинговые исследования на Дальнем Востоке компании зачастую проводят собственными силами, не обращаясь к услугам специализированных агентств: так дешевле, но, по мнению специалистов, неэффективно. Возможности корпоративных маркетологов ограничены. Как правило, они черпают информацию из вторичных источников (публикаций в прессе, обзоров рынка, мнений экспертов, результатов опросов). Проведение полноценных исследований рынка для корпоративного отдела маркетинга - удовольствие из ряда дорогих и трудоемких. Для этого нужны опыт, квалификация, информационные, методические и финансовые ресурсы. Все это есть у специализированных социологических и маркетинговых служб. Пока только они на территории Дальнего Востока могут гарантировать репрезентативность при опросах целевой аудитории и объективность конечных результатов исследования.

Впрочем, директор Дальневосточного маркетингового центра Анна БУЛГАКОВА считает, что если не завтрашний, то послезавтрашний день дальневосточной экономики все-таки за корпоративным маркетингом. Многие известные российские корпорации (не говоря уже о транснациональных) содержат в своей структуре крупные исследовательские подразделения, укомплектованные штатными маркетологами, социологами, психологами, специалистами по медиапланированию, которые ежедневно отслеживают ситуацию на рынке и соотносят ее с нуждами своей компании.

Лесникам маркетинг не писан

К услугам маркетинговых агентств на Дальнем Востоке прибегают, как правило, компании, ориентированные на производство и реализацию услуг массового спроса: производители и продавцы продуктов питания, товаров народного потребления, операторы сотовой связи и т.п. Примерно 50% приходится на заказы от международных и российских компаний, московских рекламных агентств, а вторая половина - на заказы от местных компаний. В числе клиентов одного из маркетинговых агентств Владивостока - корпорация Microsoft, которая периодически тестирует восприятие своих новых программ дальневосточными пользователями. Услугами этого же агентства пользуются и приморские предприятия по производству пищевой продукции.

Есть на Дальнем Востоке и такие сферы экономики, представители которых потребителями маркетинговых услуг традиционно не являются. Например, лесозаготовители или рыбопромышленники. У них свои способы мониторинга своих специфических рынков. Нечасто обращаются с заказами и игроки медиа-пространства. Средства массовой информации (СМИ) на Дальнем Востоке для выявления своих рейтингов, долей, сегментирования целевых аудиторий часто прибегают к исследованиям международных социологических служб вроде "Гэллапа" или "ТNS". Но почти всегда эти службы перепоручают исследования на местах опять же дальневосточным маркетинговым агентствам.

Конкретно целишься - конкретно попадешь

Масштаб маркетинговых исследований различен: от городского района до целого региона. По словам директора маркетинговой группы "Мегалинк" Марины ЛЫЧАГИНОЙ, самый оптимальный вариант - когда задачи исследования поставлены узко. Можно выделить несколько групп исследований с точки зрения их целей и задач. Например, кто-то из заказчиков желает точно знать, какую долю рынка продукции или услуг он контролирует. Кто-то стремится отследить динамику изменений на рынке. Ряд исследований связан с продвижением продукта.

С каждым годом на Дальнем Востоке растет число заказов на проведение маркетинговых исследований, нацеленных не просто на абстрактное изучение рынка с выявлением объемов и долей, а на выполнение конкретной задачи. Например, летом этого года некая компания решила выйти на рынок рекламы Владивостока с новым носителем - ЖК мониторами, расположенными в салонах пассажирских автобусов. Перед этим учредители компании сделали заказ Дальневосточному консалтинговому центру на предмет выявления целевой аудитории для такого вида рекламы. Вопреки ожиданиям, оказалось, что пассажиры автобусов во Владивостоке в большинстве своем не относятся к слоям населения с низким уровнем дохода, а со средним и даже выше. Подобная информация позволила рекламной компании скорректировать свою стратегию в отношении производства рекламной продукции и расширить круг рекламодателей. "По прошествии трех месяцев после выхода на рынок с новой услугой мы зарегистрировали рентабельность нашего бизнеса примерно на том уровне, на каком и планировали",- сообщила ДДГ "ЗР" заместитель руководителя компании Анастасия ФРОЛОВА.

"Нам часто приходится заниматься проверкой гипотез, предположений, - говорит директор Дальневосточного маркетингового агентства FEMARK Сергей МАГАЛИШ. - Например, руководитель бизнеса считает, что падение продаж связано с понижением цены у конкурента. Мы проверяем эту гипотезу. Может оказаться, что она не подтверждается и главной причиной падения объема продаж на самом деле является неэффективная реклама или, к примеру, плохо организованная дистрибьюция".

Социология в помощь

В арсенале маркетинговых агентств много инструментов для исследования рынка. Самый распространенный - это опрос, представленный в различных вариантах анкетирования и интервьюирования. Весьма распространен метод фокус-групп - когда отбирают несколько типичных представителей целевой аудитории и с помощью них тестируют те или иные свойства нового продукта, услуги или ситуации. Любопытен метод мастеринг-шоппинга (разновидность включенного наблюдения): специально подготовленные агенты под видом клиентов покупают товары или пользуются услугами определенных компаний. В процессе этого они оценивают уровень сервиса компании, особенности ее мерчендайзинга, типичных клиентов, их запросы, предпочтения, потребительские мотивы и т.д.

Для обработки количественных данных маркетинговые агентства используют различное программное обеспечение - от универсального Exel до специализированного SPSS. Под большие проекты заказываются и разрабатываются специальные программы.