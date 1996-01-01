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Цены вырастут к весне?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Слышала, что с февраля продукты опять начнут дорожать?

Говорить о том, что продукты вырастут в цене, пока преждевременно. Хотя часть СМИ и предсказывают это, ссылаясь на то, что заканчивается срок соглашения, которое подписали производители и предприятия торговли еще в конце 2007 г.

Досье

Среди участников соглашения, выпускающих продовольственные изделия, - компании "Владхлеб", Гормолокозавод "Артемовский", Молочный завод "Уссурийский", Владивостокский филиал ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания", а также ЗАО УМЖК "Приморская соя". Эти предприятия стабилизировали отпускную стоимость таких товаров, как хлеб пшеничный из муки высшего сорта и хлеб "Дарницкий", молоко и кефир 2,5% жирности, молоко "Веселый молочник" 3,2% жирности, молоко стерилизованное "М" и "Домик в деревне" 2,5% жирности, масло соевое рафинированное, фасованное в бутылки по 0,98 литра. Что же касается организаций розничной торговли, последовавших примеру производителей, то к их числу относятся ООО "Торговый центр "Владхлеб", ДГУП 0512, супермаркет "В-Лазер", сеть магазинов "Ратимир" и сеть магазинов Владрыбпотребобщества ("Примрыбкооп").

Исходя их этого документа, предприятия держали на вышеуказанные продукты минимальные цену, а торговые предприятия не повышали торговую наценку более 10%. Однако в феврале срок соглашения заканчивается, цены, по идее, станут свободными. Но пугаться этого не стоит. Эксперты говорят о том, что резкого скачка цен не будет, так как группа товаров, на которую были заморожены цены, не такая обширная. Например, на хлеб всего двух сортов, в то время как производители хлебобулочных изделий производят около 100 наименований. Похожая ситуация и по молочным продуктам. Из всего многообразия молочных продуктов в соглашении прописаны всего несколько.

В то же время повышение цен возможно ближе к весне, когда на предприятиях закончится запас сырья, т. е. муки и сухого молока. Логично предположить, что отпускные цены на сырье для производителей поднимутся. А вот цены на растительное масло вряд ли вырастут. Урожай сои и подсолнечника в России в последние два года очень высокий, и спрос на эту сельхозпродукцию пока опережает предложения. Похожая ситуация и по молоку. Молоко и молочная продукция выросли в цене за 2007 г. почти на 35% в рознице, а у сельхозпроизводителей — на 45,8%. При этом производство молока в стране выросло на 8%, а производство цельномолочной продукции — на 0,4%.

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