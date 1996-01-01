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Первый этап нацпроекта "Доступное жилье" сделал жилье в России менее доступным
Первый этап нацпроекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", рассчитанного до 2010 г., завершен удовлетворительно. Так, объемы ввода жилья по итогам этого года превысили запланированные. Но, по оценкам экспертов, доступность жилья к промежуточному финишу снизилась, чему виной беспрецедентный рост цен в 2006 г.
Выход один - строить больше. А для этого чиновники Минрегионразвития намерены внести в правительство в феврале будущего года проект "Стратегии массового строительства жилья для всех категорий населения".
К первой категории в структуре рынка жилья будет отнесено примерно 16% общего фонда, на жилье для коммерческого найма придется 7-8% - столько же, сколько на жилье для некоммерческого найма. Но основной объем жилья - примерно две трети - будет продаваться. К 2010 г. число граждан, способных купить жилье на свои кровные или с помощью кредита, должно составить 30%, а к 2020 г. - 60% от нуждающихся в улучшении жилищных условий россиян. Между тем, по словам экспертов, доступность жилья существенно снизится.
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