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Торговых центров станет еще больше
Компанией ООО "Индустрия-Р" в конце прошлого года впервые был проведен полный анализ рынка коммерческой недвижимости Владивостока за 2007 г. и сделан соответствующий обзор, в который вошли многие интересные данные.
В частности, на конец года подсчитаны ставки капитализации, которые составили для офисных помещений - 11,5%, торговых - 13-15%, складских и производственных - 12,5-13%. Однако прогноз предполагает в наступающем году снижение этих ставок в среднем на 2-2,5%.
По мнению специалистов "Индустрии-Р", наиболее развитыми сегментами рынка коммерческой недвижимости в городе сегодня являются рынки аренды и продажи торговой и офисной недвижимости. Однако в 2007 г. рынок торговой недвижимости был не на высоте. Если в 2005-2006 гг. в целом было построено и реконструировано 12 торговых центров, то в этом реконструкция была завершена только по двум - это ТЦ "Первомай" и ТЦ "Изумруд плаза", и началось строительство еще двух.
Тем не менее с вводом в строй новых больших мощностей в 2008-2009 гг. в Первореченском районе показатель "Обеспеченность торговыми площадями в тоновых центрах" поднимется до 383 кв.м на 1000 человек при 113 кв.м сегодня. Однако еще большего успеха в этом должен добиться Советский район, где этот показатель составит 980 кв.м на 1000 человек и превысит по этому "благу" некоторые города-"миллионники" в западной части России.
Средняя цена предложения на торговые площади во Владивостоке в 2007 г. находилась на уровне 2 000-2 500 у.е. за 1 кв.м. Однако, в связи со "слабостью" американской валюты продавцы предпочитали проводить сделки в рублях. При этом цены по центру города составляли 62,5-112,5 тыс. руб. за 1 кв. м, по району Первой Речки - 50-100 тыс., по пр-ту 100-летия-Постышева-Второй Речке -37,5-100 тыс., по Луговой - 40-75 тыс., Чуркину - 42,5-62,5 тыс. и по Змеинке-Окатовой - 37,5-50 тыс.
Ставки аренды в торговых центрах в последние два года остаются практически неизменными. Но отмечаются сезонные колебания в 5-10%. В 2008 г. изменение ставок аренды прогнозируется в диапазоне 10-15%. Вакансии площадей в торговых центрах на конец года в среднем составляли 1-2%, хотя по отдельным торговым центрам иногда без дела простаивали целые этажи. Максимальные ставки аренды в них были в Центральной части города - на уровне 2500-3000 руб. за 1 кв. м.
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