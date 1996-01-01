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Покурят без рекламы
К 2013 г. в России может полностью исчезнуть реклама табачной продукции. На прошлой неделе правительство одобрило проект Федерального закона "О присоединении РФ к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака". Одним из положений конвенции является полный запрет на рекламу табачной продукции в течение пяти лет после ее ратификации.
Как рассказала РБК daily исполнительный директор Совета по вопросам развития табачной промышленности Надежда ШКОЛКИНА, проект закона "О присоединении РФ к Рамочной конвенции ВОЗ" правительство должно будет направить на рассмотрение в Госдуму, после чего его должен принять Совет Федерации, а уже затем подписать Президент России. В пресс-службе правительства сообщили, что в настоящее время Минздравсоцразвития уже ведет работу по созданию организационно-правовых условий для реализации положений конвенции в РФ.
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