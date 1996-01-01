На Дальнем Востоке в рамках нацпроекта подключено к Интернету более 1200 школ

Дальсвязь подключила к Интернету в рамках нацпроекта "Образование" более 1200 дальневосточных школ. По итогам этой работы Министерство информационных технологий и связи наградило компанию Почетной грамотой.

Как сообщила пресс-служба компании, с 1 сентября 2006 г. Дальсвязь проводила работы по подключению общеобразовательных учреждений семи регионов Дальнего Востока к сети Интернет в рамках национального проекта "Образование". Компания осуществила организацию услуги доступа к Интернету для школ на участке "последней мили" - работы включали в себя строительство новых и замену старых систем передачи данных, установку высокоскоростного оборудования технологии xDSL.

Цель проекта - предоставить учащимся разных регионов равные права доступа к информационно-справочным ресурсам и образовательным программам.

Круглосуточный неограниченный доступ к сети Интернет до конца 2007 г. обеспечил основной исполнитель проекта - ОАО "РТКомм.РУ".

К 1 сентября 2007 года ОАО "Дальсвязь" подключило к сети Интернет 1 203 общеобразовательных учреждения ДФО, из них в 2006 г. - 831, в 2007 г. - 372 школы. В частности, в Приморском крае подключено 320 школ, в Хабаровском крае - 192 школы, в Еврейской автономной области - 56 школ, в Камчатском крае - 95 школ, в Амурской области, которая с мая по август 2007 г. находилась в тяжелом положении в связи с погодными условиями и наводнениями, - 303, в Сахалинской области - 190, в Магаданской области - 35.