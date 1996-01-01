Нацпроект оторвался от жизни

В начале января генеральному директору ООО "Инвестиционная компания "Восточные ворота" Ивану БУЛЕНКУ исполнится 70 лет, а энергии юбиляра можно только позавидовать. Сегодня он строит в Уссурийске и Находке, в работе объекты площадью более 16 тыс. кв. м, предлагаемые, пожалуй, по самым низким ценам. Однако он считает, что строить можно было бы еще дешевле.

- Иван Иванович, что, по вашему мнению, не дает нацпроекту "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" обеспечивать нас действительно дешевым жильем?

- Заявленный нацпроект невозможно выполнить. Жилье становится недоступным по нескольким причинам, но в первую очередь из-за земли. Госдумой и президентом принят соответствующий закон, устанавливающий, что каждый участок земли обязательно надо оценить и разыграть на конкурсах. Для участия в конкурсах инвесторам надо внести определенную сумму. Допустим, я выиграл тендер, это автоматически дало удорожание каждого квадратного метра нового дома на 100 руб. Вроде бы и немного, но в целом заплатили 1,6 млн руб. Кредиты в банке также выдаются под немалый процент, что также приводит к удорожанию до 20%.

На тендере обозначили начальную цену земли в 1 млн руб. Один участник говорит: 1млн 200 тыс. руб., второй - 1 млн 400 тыс. руб., а следующий - 2 млн руб. Но сколько бы каждый ни заявил, вся стоимость укладывается в себестоимость "квадрата" нового жилья! Я считаю, чтобы строилось дешевое жилье в рамках нацпроекта, систему аукционов нужно убрать. Эх, пришлось бы, например, встретиться с МЕДВЕДЕВЫМ или ПУТИНЫМ, посмотреть на них и сказать: "Что вы делаете? Вы эту землю сделали? Она же от Бога нам досталась! Зачем вы ее продаете?! Зачем человек, который собрал свои крохи денег на долевое строительство, должен еще и землю выкупать?!"

- Вы считаете, этот вопрос зависит исключительно от политики государства в этой области?

- Да. Точно такая же картина и по инженерным коммуникациям. Нам выдают технические условия. По закону все коммуникации должны быть подведены к строительной площадке за счет бюджета, а за счет застройщика должна осуществляться только врезка. Фактически все строим за счет дольщика. По электроэнергии ситуация следующая: допустим, на дом идет требуемая мощность 200 кВт; чтобы получить эту мощность, за 1 кВт нужно заплатить до 25 тыс. руб. Еще в начале прошлого года 1 кВт обходился в 6000 руб. В целом получается, что централизованно в систему энергетиков нужно перечислить 5 млн руб. за один дом! Но кроме этого еще выдаются тяжелые технические условия. Протянуть пять километров кабеля, построить ТП или централизованную большую станцию, установить щиты и пр. - все стоит денег. Возмущает, почему ЧУБАЙС это дело ввел и почему это теперь является законом! Стоимость услуг продолжает расти, в итоге жилье становится еще более недоступным.

Третье - это ипотека. Практически все банки дают кредиты под вторичное жилье, а не под первичное.

- Они работают и с новостроем, но с вторичным жильем ипотека выглядит более привлекательной.

- Мы же говорим о доступном жилье. Если за границей ипотечный кредит дают под 2-3% годовых, то у нас на новострой - под 13-15%. Поэтому обычный человек и не берет ипотеку под новую квартиру.

- В думаете, иностранные банки со своими ставками могли бы у нас моментально сбить ситуацию по кредитам?

- Не обязательно. У нас же есть бюджет! Зачем мы отправили свои фонды работать за рубеж, когда благодаря им можно было бы развивать систему в России? Социальную ипотеку можно было бы организовать за счет Стабилизационного фонда или фонда будущих поколений. Кроме того, за счет этих средств можно было бы и строить, и реконструировать.

- Но на низком проценте по ипотечному кредиту кто-то тоже обязательно станет наживаться...

- Ипотеку можно регламентировать. Например, квартира строится человеком, который в течение 3-5 лет не имеет права ее продать. Но решать подобное на уровне муниципалитетов или субъекта РФ невозможно. 5-6% ипотеки под залог строящейся квартиры можно узаконить только на уровне государства. Кредиторы опасаются, что если дать человеку деньги, то он их, например, пропьет. Но ипотечный кредит можно выдавать по тройственному договору между строителем, инвестором и банком. Все довольно просто: строитель работает с банком, и у последнего в залоге может оставаться квартира в той степени готовности, в которой она есть, пока не будет окончательно построена, и дальше все 100% этой квартиры могут оставаться в залоге у банка, пока новосел окончательно с ним не рассчитается, после чего и получит квартиру в собственность. Но этого никто не хочет делать.

- На уровне отдельной стройки как-то можно снижать себестоимость? За счет расходных материалов, например, механизмов, роста производительности труда.

- Увы, не получается. Все очень быстро дорожает: ГСМ, стройматериалы, перевозка грузов. За счет этих накручиваний цена на жилье поднимается и становится недоступной. Я не говорю, что нужно строить для нищих. Хотя бы для тех, кто еще недавно был способен купить квартиру за свои деньги. За "любые деньги" люди состоятельные себя уже обеспечили сверх всего: и квартира не одна, и коттедж. Среди людей со средним достатком много нуждающихся в жилье, но сегодняшние цены совершенно не позволяют им покупать квартиры.

- Предположим, нацпроект сорвался. В первый раз что ли народ с жильем "пролетает"?

- Медведев уже высказался, что кое-что выполнили и нацпроект можно закрывать. Но, по-моему, по нацпроектам у нас почти ничто не продвинулось.

- И все же есть какая-то надежда?

- Только если не платить за землю, за техусловия и строить, как мы предлагаем, методом МЖК (молодежно-жилищный кооператив), тогда новое жилье еще может быть доступным. Допустим, на 30% квартиры человек может взять кредит, а по остальной стоимости - участвовать своим трудом.