Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Нацпроект оторвался от жизни
В начале января генеральному директору ООО "Инвестиционная компания "Восточные ворота" Ивану БУЛЕНКУ исполнится 70 лет, а энергии юбиляра можно только позавидовать. Сегодня он строит в Уссурийске и Находке, в работе объекты площадью более 16 тыс. кв. м, предлагаемые, пожалуй, по самым низким ценам. Однако он считает, что строить можно было бы еще дешевле.
- Иван Иванович, что, по вашему мнению, не дает нацпроекту "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" обеспечивать нас действительно дешевым жильем?
- Заявленный нацпроект невозможно выполнить. Жилье становится недоступным по нескольким причинам, но в первую очередь из-за земли. Госдумой и президентом принят соответствующий закон, устанавливающий, что каждый участок земли обязательно надо оценить и разыграть на конкурсах. Для участия в конкурсах инвесторам надо внести определенную сумму. Допустим, я выиграл тендер, это автоматически дало удорожание каждого квадратного метра нового дома на 100 руб. Вроде бы и немного, но в целом заплатили 1,6 млн руб. Кредиты в банке также выдаются под немалый процент, что также приводит к удорожанию до 20%.
На тендере обозначили начальную цену земли в 1 млн руб. Один участник говорит: 1млн 200 тыс. руб., второй - 1 млн 400 тыс. руб., а следующий - 2 млн руб. Но сколько бы каждый ни заявил, вся стоимость укладывается в себестоимость "квадрата" нового жилья! Я считаю, чтобы строилось дешевое жилье в рамках нацпроекта, систему аукционов нужно убрать. Эх, пришлось бы, например, встретиться с МЕДВЕДЕВЫМ или ПУТИНЫМ, посмотреть на них и сказать: "Что вы делаете? Вы эту землю сделали? Она же от Бога нам досталась! Зачем вы ее продаете?! Зачем человек, который собрал свои крохи денег на долевое строительство, должен еще и землю выкупать?!"
- Вы считаете, этот вопрос зависит исключительно от политики государства в этой области?
- Да. Точно такая же картина и по инженерным коммуникациям. Нам выдают технические условия. По закону все коммуникации должны быть подведены к строительной площадке за счет бюджета, а за счет застройщика должна осуществляться только врезка. Фактически все строим за счет дольщика. По электроэнергии ситуация следующая: допустим, на дом идет требуемая мощность 200 кВт; чтобы получить эту мощность, за 1 кВт нужно заплатить до 25 тыс. руб. Еще в начале прошлого года 1 кВт обходился в 6000 руб. В целом получается, что централизованно в систему энергетиков нужно перечислить 5 млн руб. за один дом! Но кроме этого еще выдаются тяжелые технические условия. Протянуть пять километров кабеля, построить ТП или централизованную большую станцию, установить щиты и пр. - все стоит денег. Возмущает, почему ЧУБАЙС это дело ввел и почему это теперь является законом! Стоимость услуг продолжает расти, в итоге жилье становится еще более недоступным.
Третье - это ипотека. Практически все банки дают кредиты под вторичное жилье, а не под первичное.
- Они работают и с новостроем, но с вторичным жильем ипотека выглядит более привлекательной.
- Мы же говорим о доступном жилье. Если за границей ипотечный кредит дают под 2-3% годовых, то у нас на новострой - под 13-15%. Поэтому обычный человек и не берет ипотеку под новую квартиру.
- В думаете, иностранные банки со своими ставками могли бы у нас моментально сбить ситуацию по кредитам?
- Не обязательно. У нас же есть бюджет! Зачем мы отправили свои фонды работать за рубеж, когда благодаря им можно было бы развивать систему в России? Социальную ипотеку можно было бы организовать за счет Стабилизационного фонда или фонда будущих поколений. Кроме того, за счет этих средств можно было бы и строить, и реконструировать.
- Но на низком проценте по ипотечному кредиту кто-то тоже обязательно станет наживаться...
- Ипотеку можно регламентировать. Например, квартира строится человеком, который в течение 3-5 лет не имеет права ее продать. Но решать подобное на уровне муниципалитетов или субъекта РФ невозможно. 5-6% ипотеки под залог строящейся квартиры можно узаконить только на уровне государства. Кредиторы опасаются, что если дать человеку деньги, то он их, например, пропьет. Но ипотечный кредит можно выдавать по тройственному договору между строителем, инвестором и банком. Все довольно просто: строитель работает с банком, и у последнего в залоге может оставаться квартира в той степени готовности, в которой она есть, пока не будет окончательно построена, и дальше все 100% этой квартиры могут оставаться в залоге у банка, пока новосел окончательно с ним не рассчитается, после чего и получит квартиру в собственность. Но этого никто не хочет делать.
- На уровне отдельной стройки как-то можно снижать себестоимость? За счет расходных материалов, например, механизмов, роста производительности труда.
- Увы, не получается. Все очень быстро дорожает: ГСМ, стройматериалы, перевозка грузов. За счет этих накручиваний цена на жилье поднимается и становится недоступной. Я не говорю, что нужно строить для нищих. Хотя бы для тех, кто еще недавно был способен купить квартиру за свои деньги. За "любые деньги" люди состоятельные себя уже обеспечили сверх всего: и квартира не одна, и коттедж. Среди людей со средним достатком много нуждающихся в жилье, но сегодняшние цены совершенно не позволяют им покупать квартиры.
- Предположим, нацпроект сорвался. В первый раз что ли народ с жильем "пролетает"?
- Медведев уже высказался, что кое-что выполнили и нацпроект можно закрывать. Но, по-моему, по нацпроектам у нас почти ничто не продвинулось.
- И все же есть какая-то надежда?
- Только если не платить за землю, за техусловия и строить, как мы предлагаем, методом МЖК (молодежно-жилищный кооператив), тогда новое жилье еще может быть доступным. Допустим, на 30% квартиры человек может взять кредит, а по остальной стоимости - участвовать своим трудом.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой