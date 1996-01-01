Необузданные цены

Россияне получили "новогодний сюрприз" - в конце декабря продукты подорожали еще на 10-15%. Чиновники уверяют, что все делали правильно и виной всему неблагополучное стечение обстоятельств, но уж в будущем году они точно не выпустят инфляцию из-под контроля. Однако меры, которые, по мнению правительства, должны защитить население от роста цен, аналитикам кажутся сомнительными.

Несмотря на все усилия правительства, цены на продукты к Новому году, скорее всего, успеют подрасти еще на 10-15%, а общий показатель инфляции за декабрь, по словам замглавы Минэкономразвития Андрея Белоусова, составит 1-1,5%. По итогам года соответственно - не меньше 12%.

То есть обуздать непокорные цены за три горячих осенних месяца правительству так и не удалось. Хотя чего только власти ни делали: вводили экспортные пошлины на зерно и снижали импортные на молочную продукцию, затевали борьбу с монополиями и перекупщиками на рынке сельхозпродукции. Наконец, просто уговорили производителей и продавцов продуктов временно, до президентских выборов, заморозить цены на социально значимые продукты. Как уверяет чиновник МЭРТ, если бы не решительные меры правительства, рост цен на социально значимые продукты с октября до конца этого года мог бы составить до 40%.

Вице-премьер Алексей Кудрин еще в конце октября объяснил, почему действия правительства не приносят ожидаемого результата: оказывается, население слишком разбогатело и "готово покупать продовольствие по более высоким ценам".

Вообще, чиновники собой довольны. По их мнению, с инфляцией они весь год боролись весьма успешно, а то, что не побороли - не их вина. "Если бы не скачок цен на продовольствие", - уверен г-н Белоусов, - "то инфляция в 2007 году составила бы 8,2%". А в скачке цен, как известно, виновато не правительство, а мировые тенденции: китайцы сменили палочки на большие ложки, в Европе развивается индустрия биотоплива, а тут как назло плохие урожаи зерновых и масличных культур.

Зато в 2008 году цены стабилизируются, инфляция, по прогнозам Минэкономразвития, составит 7,5-8,5%. В достижении желаемых результатов должны помочь разработанные в МЭРТ 20 мер против инфляции. Предложенный МЭРТ пакет состоит из двух основных блоков: меры монетарной политики и регулирование тарифов естественных монополий. Особые надежды экономическое ведомство возлагает на развитие биржевой торговли нефтепродуктами и цементом, что, по мнению чиновников, поможет формированию справедливых цен на них. Механизм биржевой торговли нефтепродуктами может быть запущен уже в первом квартале будущего года.

Эксперты слабо верят в успех правительства. Первый месяц следующего года может выдать инфляцию в 2% - в январе цены обычно растут в 1,5-2 раза быстрее, чем в декабре: сказывается, среди прочего, ежегодное повышение тарифов. Как известно, правительство не отказалось от повышения цен на электричество и газ с 1 января. Но самую существенную лепту в общий рост цен внесет продовольствие. Ведь негативные тенденции, на которые сетовали чиновники, никуда не исчезли. К примеру, 17 декабря цены на зерновые на Чикагской фондовой бирже установили новые рекорды. Так, пшеница подорожала на 7%, превысив психологическую отметку в $10 за бушель. А повышение цен на зерно, как мы помним, стало одним из главных факторов инфляции в России, США и ЕС. В будущем году эксперты прогнозируют еще больший рост цен на зерно из-за неурожаев и растущего спроса.