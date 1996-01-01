Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хорошая рыбка под живое пиво
- Появились ли в этом году новые владивостокские марки пива и закуски под него? Хотелось бы разнообразить дружеские посиделки.
- Такие новинки были представлены на третьем этапе конкурса "Лучший товар Владивостока - 2007", где дегустировали безалкогольные напитки, пиво и рыбопродукцию местного производства.
В состав конкурсной комиссии вошли специалисты городского управления торговли, Роспотребнадзора, Приморской ТПП, Лаборатории идентификации ТГЭУ, Приморской инспекции Ростехрегулирования. Все победители конкурса были награждены дипломами и получили право использовать маркировку "Лучший товар Владивостока - 2007" в рекламных целях. Как рассказала главный специалист городского управления торговли Лина ЛЕГЕЙДА, критериями оценки стали вкусовые качества, дизайн упаковки, доступность продукции по цене, ее востребованность на рынке, положительные отзывы покупателей, оптовых и розничных партнеров, соответствие маркировки товара требованиям нормативно-технической документации и пр.
Изюминкой дегустации стало живое пиво от компании "Торин и Ко", для Дальнего Востока такой продукт - большая редкость. Уникальная технология изготовления позволяет сохранить полезные вещества и обеспечивает отменный вкус, поэтому неудивительно, что пиво "Торин" востребовано во всем дальневосточном регионе, хотя на своей родине, во Владивостоке, этот продукт, к сожалению, не так широко известен - пробиться в розничную сеть непросто.
По итогам дегустации лучшими товарами Владивостока были признаны: пиво нефильтрованное неосветленное "Торин Премиум", "Торин Темное", "Торин Портер" (ООО "Торин и Ко").
Теперь про закуску. Лучшими признаны: кета-соломка сушено-вяленая и пресервы "Сельдь тихоокеанская филе-кусочки "Матье" в масле" (ООО "Восточный лиман"), сельдь тихоокеанская холодного копчения и пресервы "Сельдь тихоокеанская кусочки в майонезе" (ООО "Тернер-ДВ"), консервы "Печень макруруса натуральная", "Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла" и "Фарш лососевый натуральный" (ООО "Моряк-рыболов"), пресервы "Кальмар в майонезно-горчичном соусе" и "Кальмар подкопченный в масле" (ООО "Глобал Трейд").
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством