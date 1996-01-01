Хорошая рыбка под живое пиво

- Появились ли в этом году новые владивостокские марки пива и закуски под него? Хотелось бы разнообразить дружеские посиделки.

- Такие новинки были представлены на третьем этапе конкурса "Лучший товар Владивостока - 2007", где дегустировали безалкогольные напитки, пиво и рыбопродукцию местного производства.

В состав конкурсной комиссии вошли специалисты городского управления торговли, Роспотребнадзора, Приморской ТПП, Лаборатории идентификации ТГЭУ, Приморской инспекции Ростехрегулирования. Все победители конкурса были награждены дипломами и получили право использовать маркировку "Лучший товар Владивостока - 2007" в рекламных целях. Как рассказала главный специалист городского управления торговли Лина ЛЕГЕЙДА, критериями оценки стали вкусовые качества, дизайн упаковки, доступность продукции по цене, ее востребованность на рынке, положительные отзывы покупателей, оптовых и розничных партнеров, соответствие маркировки товара требованиям нормативно-технической документации и пр.

Изюминкой дегустации стало живое пиво от компании "Торин и Ко", для Дальнего Востока такой продукт - большая редкость. Уникальная технология изготовления позволяет сохранить полезные вещества и обеспечивает отменный вкус, поэтому неудивительно, что пиво "Торин" востребовано во всем дальневосточном регионе, хотя на своей родине, во Владивостоке, этот продукт, к сожалению, не так широко известен - пробиться в розничную сеть непросто.

По итогам дегустации лучшими товарами Владивостока были признаны: пиво нефильтрованное неосветленное "Торин Премиум", "Торин Темное", "Торин Портер" (ООО "Торин и Ко").

Теперь про закуску. Лучшими признаны: кета-соломка сушено-вяленая и пресервы "Сельдь тихоокеанская филе-кусочки "Матье" в масле" (ООО "Восточный лиман"), сельдь тихоокеанская холодного копчения и пресервы "Сельдь тихоокеанская кусочки в майонезе" (ООО "Тернер-ДВ"), консервы "Печень макруруса натуральная", "Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла" и "Фарш лососевый натуральный" (ООО "Моряк-рыболов"), пресервы "Кальмар в майонезно-горчичном соусе" и "Кальмар подкопченный в масле" (ООО "Глобал Трейд").