- Продукты перед Новым годом обычно дорожают на 10-15%. Во сколько обойдется приморцу праздничный стол?

- Все зависит от привычек, сложившихся в вашей семье. Традиционный джентльменский набор: оливье (250 руб.кг), селедка под шубой (230-300 руб.кг), винегрет (180-200 руб.кг), заливное или холодец (75-250 руб.кг) Курочка с успехом заменит заливную рыбу, охлажденная - 116 -150 руб. за кг, гриль - 250-300 руб.

Для желающих отметить с размахом - дореволюционные новогодние традиции. Например, фаршированного жаворонка вложить в жирную куропатку, куропатку в фазана, фазана в поросенка. Вышеуказанные птицы в продаже бывают редко, а поросенок вполне доступен (175 руб. за кг родом из США, 350 руб. за кг местный, приморский). К поросенку полагалась подавать пироги, домашние колбаски и блины.

Можно попробовать западно-европейский вариант: гусь (от 800 руб. у частников до 2000 руб. в магазинах за тушку), тушеная капуста с колбасками (капуста свежая - 18-25 руб. за кг, колбаски 350 руб. за кг), карп (50-100 руб. за кг.), грибной суп (грибы - 100-120 руб. за кг). Вместо торта подают печенье с молоком.

Любителям восточной экзотики - суши (от 700 руб. за порцию) и рыбный суп из цельных кусков рыбы (кета 100 руб. за кг, палтус 230 руб. за кг). Вегетарианцам и поклонникам разгрузочных диет подойдет латиноамериканский вариант: в полночь каждый съедает 12 виноградин, символизирующих исполнение 12 желаний (85-120 руб. за кг) и запивают вином (от 90 до 450 руб. за бутылку).